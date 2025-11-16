韓国代表は2戦23四死球と乱調も、土壇場で11連敗防ぐ

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」第2戦は7-7の引き分けに終わった。1点リードで9回を迎えたが大勢投手（巨人）が2死から同点弾を許し、トップチーム日韓戦の11連勝とはならなかった。

前日に11-4で快勝した侍ジャパンだが、この日も韓国代表に先制を許した。先発の金丸夢斗投手（中日）が3回に捕まった。2四球と二塁打で1死満塁のピンチを招き、前日に本塁打を放っているソン・ソンムン内野手に2点適時打を浴びた。さらにダブルスチールで3点目を失った。

打線は先発の19歳チョン・ウジュに3回を無失点に抑え込まれていたが、2番手のオ・ウォンソクを攻めた。先頭の森下翔太外野手（阪神）の二塁打と2四球で1死満塁のチャンスを作ると、佐々木泰内野手（広島）が中前適時打、さらに石上泰輝内野手（DeNA）、五十幡亮汰外野手（日本ハム）が連続で押し出し四球を選び、同点に追いついた。

4回に1点を勝ち越されたが、5回にも1死から2四球と内野安打で満塁のチャンスを演出。岸田は三振に倒れたが、佐々木が同点の押し出し四球、石上が2点右前打で勝ち越しに成功した。しかし8回に1点差に詰められると、9回から登板した大勢が2死から痛恨被弾。両チーム21四死球の乱戦は引き分けで幕を閉じた。（Full-Count編集部）