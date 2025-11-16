¡Ö²¶¤ÏÎ§¤ò¼éÈ÷¤ÎÁª¼ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Æ²°Â¤È¤ÎÏ¢·¸¤Ë¼ê±þ¤¨¸ì¤ëÅÏÊÕ¹ä¡¢CB¤«¤é¸«¤¿º´Ìî³¤½®¤Ï¡ÖÆÉ¤ß¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡¡Éé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤°¼éÈ÷¿Ø¤ÇÃå¼Â¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿°ì¿Í¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½DFÅÏÊÕ¹ä(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤ÏÌó1Ç¯3¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿6·î¥·¥ê¡¼¥º°Ê¹ß¡¢ÂåÉ½¤ËÄêÃå¡£10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Î2»î¹ç¤«¤é14Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï(¡û2-0)¤Þ¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï(¢¤2-2)¤Þ¤Ç¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï(¡û3-2)¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿¿¤óÃæ¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤Ïº¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤â±¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¿¤óÃæ¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢18Æü¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï(¹ñÎ©)¤Ë¸þ¤±¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤ëMFÆ²°ÂÎ§¤È¤ÎÏ¢·¸¤â»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¡¢¡Ö²¶¤Ï(Æ²°Â)Î§¤ò¼éÈ÷¤ÎÁª¼ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ10¤Î¸¥¿ÈÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡Ö(¼éÈ÷¤Ç)ËÍ¤¬1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÇÈà¤âÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¡¢2ÂÐ1¤Ê¤é´ðËÜÈ´¤«¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·Á¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¤ò¼«Ê¬¤È(Æ²°Â)Î§¤Ç¤Ä¤Ö¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤³¤Ï°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·Á¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¥ê¥¹¥¯¤ÏÈÈ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¡¢(Æ²°Â)Î§¤ÎÌá¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Íê¤â¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«¿ÈÆ±ÍÍ¤Ë6·î¤Î³èÆ°¤«¤é°ìµ¤¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëMFº´Ìî³¤½®¤¬¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¸«¤¿º´Ìî¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢±¿Æ°ÎÌ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ÆÉ¤ß¤¬¤¹¤´¤¤¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÇ§ÃÎ¤ÈÆÉ¤ß¤¬Âç»ö¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤Ë½Ð¤ë¤«¤òÊ¬¤«¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤«¤Ê¤È¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡À¾»³¹ÉÊ¿)
