山本がインスタ更新「去年8月にドッグ・シェルターで会いました」

ドジャース・山本由伸投手が16日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との写真を公開した。「カルロス」という名前を公表し、出会いなどを振り返った。ブレイク・スネル投手らも“いいね”を押す反響ぶりで、米ファンも「可愛すぎて泣きそう」と歓喜している。

山本はこの日、大きな犬を抱えて飛行機に乗る写真を投稿。「僕の愛犬のカルロスです！ 8月で、我が家に来て1年が経ちました 散歩、昼寝、ご飯が大好きです」と、英語と日本語で綴っている。他にもサングラスをかける写真や、気持ちよさそうにソファで寝る写真なども添えた。

また、ドッグ・シェルターで初めて会った際の映像も公開。英語では「カルティロス（スペイン語でカルロスの愛称）と一緒になって、僕はすごく嬉しいです」と思いを綴っている。さらにストーリーズ機能では「友達はデコピン」とのハッシュタグも添えていた。

山本は今年2月に新たな愛犬を引き取っていたことを明かしていたが、名前については公にしていなかった。激闘のシーズンを終えて“家族”の存在を明かすと、スネルの他にもエンリケ・ヘルナンデス内野手、ダルトン・ラッシュ捕手、CC・サバシア氏らが続々といいねした。

地元ラジオ局「AM 570 LA Sports」も反応し、ブルスダー・グラテロル投手は「カルロス、初めまして」とコメントした。また、米ファンも「可愛い!!!」「MVP犬」「ヤマ最高だね」といった反応や、「シェルターから引き取ってくれてありがとう!!」「これ以上完璧な人間になれないと思ったのに。シェルターにいたワンちゃんに素敵な居場所を用意してあげたね」と、保護犬を引き取ったことに感謝を告げるファンもいた。（Full-Count編集部）