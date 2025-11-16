高橋克典、愛猫の無防備な“ばんにゃーい”姿に癒される
俳優の高橋克典が13日、オフィシャルブログを更新。舞台稽古３日目の様子を報告するとともに愛猫ミルリィ＆ラヴィの最新ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、高橋は『おはようございます』と題してブログを更新。「稽古３日目」と切り出し、「とてもやりやすい稽古場。でもやってみると自分の色々なことが浮き彫りに。 さて頑張ります」とつづり、稽古に向けて気を引き締めた。
続けて、ラヴィがあどけない表情をしながら床で仰向けに“ばんざい”する無防備ショットとともに「よく食べるラヴィちゃん少し大きくなってきた」、「ばんにゃーい」と愛情たっぷりにコメント。
さらに「すごく難しいミーちゃんと対照的にオープンで無頓着なラヴィくん。ぼくはにゃんでもいいんニャもん」、「どこにいても大丈夫ニャ」、「みんなと なかよくできるしねー」とユーモアを交えながらラヴィの性格を紹介しつつ、「でも２人は相変わらず仲良し」と同じ方向を向きながらリラックスしている２匹の姿や「いつも見てる」とキャットゲージの中で仰向けになっているラヴィを見つめるミルリィの姿も公開しブログを締めくくった。
この投稿にファンから「可愛い」、「どんなポーズやねん」、「可愛すぎて癒しでしかない」、「２ニャンとも可愛いい」、「見てると癒されます」、「２人並んで 同じようなポーズがなんて可愛いのでしょう」や「お稽古頑張ってください」、「稽古くれぐれも気を付けて頑張って下さいね」、「お稽古、ファイトです」などの声が寄せられている。
12月12日開幕の舞台『忠臣蔵』（〜12月28日、明治座）で高橋は吉良上野介役を演じる。『忠臣蔵』は元禄時代（1702年）に実際に起こった仇討ちを題材に歌舞伎などで取り上げられて以来、何度もドラマ化、映画化、舞台化されてきた屈指の名作。「年末と言えば『忠臣蔵』」と言われるほど、師走の風物詩にもなっている。今回も実際の討入りの時期に合わせて、12月（14日）に上演するという意義のある企画。公演日程は12月に東京、１月に名古屋、富山、大阪で上演される。
