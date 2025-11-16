¥´¥íÊáµå¤Ë¡È¾å¤«¤éÈï¤»¤ë¡É¤ÏNG¡¡½ÅÍ×¤Ê¡Ö¤Ø¤½¡×¤Î°Õ¼±¡Ä¾®³ØÀ¸¤Ç³Ð¤¨¤¿¤¤¥°¥é¥Ö¤Î»È¤¤Êý
¥´¥íÊáµå¤Î¥ß¥¹¤òËÐÌÇ¡Ä´ðËÜ¤Î¡È²¼¤«¤é¾å¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¤ª¤Ø¤½¡×¤Î°Õ¼±
¡¡¼éÈ÷¤Îµ»½Ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÊáµå¡×¤Î´ðËÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤À¡£³Î¼ÂÀ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤ä¥Á¡¼¥à¤ÇÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£µð¿Í¤ä2009Ç¯WBCÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥Á¡¼¥Õ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿»°°æ¹¯¹À¤µ¤ó¤Ï¡¢¥´¥íÊáµå¤Î´ðËÜÆ°ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ½é¤Î°ìÊâ¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥´¥íÊáµå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥°¥é¥Ö¤Î»È¤¤Êý¤À¡£²¼¤«¤é¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÆ°ºî¤¬´ðËÜ¤È¤µ¤ì¤ë¡£»°°æ¤µ¤ó¤â¡Ö¥°¥é¥Ö¤Ï¾å¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡£É¬¤º²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢²¼¤«¤é¾å¤²¤ëÆ°ºî¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡ÈÈï¤»¤ë¡É¤è¤¦¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò½Ð¤¹¤È¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢´í¸±À¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥°¥é¥Ö¤ÎÃæ¤ò¥Ü¡¼¥ë¤Ë¸«¤»¤ë¡×°Õ¼±¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£¥°¥é¥Ö¤ò²£¤ËÅÝ¤·¤¿¤Þ¤Þ»È¤¦¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÅÚ¼ê¡É¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤êÃÆ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Î©¤Æ¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥°¥é¥Ö¤ò²£¤ËÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡È²¼¤«¤é¾å¡É¤ÎÆ°ºî¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Êáµå¤«¤éÁ÷µå¤Ë°Ü¤ë½àÈ÷¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊáµå¤·¤¿¤éÉ¬¤º¤ª¤Ø¤½¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥°¥é¥Ö¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×Æ°ºî¤Î½¬ÆÀ¤¬½ÅÍ×¤È¸ì¤ë¡£»ØÆ³¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö´é¤Î¾å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö´é¤Î¾å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿»þÅÀ¤Ç¼ê¤ÎÆ°¤¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»°°æ¤µ¤ó¤ÏÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êáµå¸å¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦Á÷µå¤Ë°Ü¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ø¤½¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò³Î¼Â¤Ë²¡¤µ¤¨¹þ¤à½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Êáµå¸å¤Ï¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£Êáµå¸å¤Ë¼´Â¤¬Á°¸å¤Ë¤º¤ì¤ë¤È¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤¬Íð¤ì¤ÆÅêµåÊý¸þ¤âÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾ï¤ËÆ±¤¸¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°¤¤òÈ¿Éü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ðËÜ¤ÎÆ°¤¤ä¥Õ¥©¡¼¥à¤òÀµ³Î¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¡¢ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤Êáµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë