オールMLBファーストチームの「5/10」を占める

来春のワールド・ベースボール・クラシックで連覇を目指す日本代表にとって、米国代表を上回る脅威となる可能性があるのが、ドミニカ共和国代表の存在だ。過去には1度も直接対決はないが、来春には準々決勝で激突する可能性がある他、13日（日本時間14日）に発表されたメジャーリーグの表彰でも、同国の代表候補が数多く名を連ねた。

5月の時点で米スポーツ局「MLBネットワーク」は、ドミニカ共和国のスタメンを予想。フアン・ソト外野手（メッツ）やフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）、ケテル・マルテ内野手（ダイヤモンドバックス）、フリオ・ロドリゲス外野手（マリナーズ）、ホセ・ラミレス内野手（ガーディアンズ）ら錚々たる強打者が並んだ。

このメンバーのうち、ソト、ゲレーロJr.、マルテ、ロドリゲス、ラミレスの5人は、13日（同14日）に発表されたメジャーの両リーグを合わせたベストナインに相当する「オールMLB」ファーストチームに選出された。米国勢はアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）やカル・ローリー捕手（マリナーズ）ら4人、日本勢は大谷翔平投手（ドジャース）の1人だけで、メジャー最高峰10人のうち5人がドミニカ共和国出身の選手が占めるという結果だった。また、タティスJr.は両リーグで各1人に贈られるプラチナ・ゴールドグラブ賞を受賞しており、外野守備ではメジャー最高の評価を受けた

WBCでは、もう1つの優勝候補の米国に、ジャッジやローリーに加え、ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）、コービン・キャロル外野手（ダイヤモンドバックス）、ピート・クロウ＝アームストロング外野手（カブス）も出場を表明。だが、今大会で日本が勝ち進んだ場合、米国よりも先にドミニカ共和国と準々決勝と対戦することになる。

過去5大会では日本が3回、ドミニカ共和国は1回の優勝があるが、直接対決は実現していない。初対決も見えてきた中、SNSでは日本のファンから「ドジャース組がいなかったらキツイかも」「いや、強すぎだろw」「マジでドリームチームだな」「ベスト8でこのメンツ揃えてるドニミカと当たる可能性あるのエグすぎる」「終わってるわ、強すぎる」「こいつら誰が抑えられんだよw」「やばすぎ」「アメリカ、ドミニカのメンツが豪華過ぎて日本が勝つイメージできない」「ベスト4いけずに敗退あり得るな」と戦々恐々とする声が目立っている。（Full-Count編集部）