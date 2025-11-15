アッシュ・ペー・フランス40周年♡愛と創造が響き合う限定コレクションが登場

アッシュ・ペー・フランスが、設立40周年を記念した特別な「H.P.LOVE COLLECTION」を発表。2025年11月21日（金）より全国店舗および公式オンラインショップで発売されます。ペインターAICONによる公式ビジュアルをはじめ、Bea Bongiascaや大関の文庫革×CORAL & TUSKなど、国内外のクリエイターが「愛」をテーマに制作した限定アイテムが集結。さらに、東京・大阪ではポップアップイベントも開催されます。

アッシュ・ペー・フランス40周年記念♡限定コレクションが登場

創業40周年を迎えるアッシュ・ペー・フランスが贈る「H.P.LOVE COLLECTION」は、“自己愛”をテーマに、約25ブランドが手掛けた愛あふれるアイテムを展開。

ペインターAICONによるオフィシャルイラスト「H.P.LOVE」が象徴的なビジュアルとして登場します。

ジュエリー、バッグ、アパレルまで幅広いラインナップが揃い、Bea Bongiascaのハートモチーフリング（各106,700円）や、GEROCHRISTOのシルバーリング（各38,500円）、大関の文庫革×CORAL & TUSKの長財布（31,900円）など、アートとクラフトが融合したコレクションとなっています。

アートとファッションの融合♡注目ブランドをピックアップ

Bea Bongiasca

大関の文庫革 × CORAL & TUSK

JACQUES LE CORRE

注目は、ミラノ発のジュエリーブランド「Bea Bongiasca」や、伝統工芸と刺繍アートが出会った「大関の文庫革×CORAL & TUSK」、フランスの老舗バッグブランド「JACQUES LE CORRE」。

MUHLBAUER

また、「MUHLBAUER」からはハンドペイントのチロリアンハット（44,000円）、「D-due」からは軽やかなテキスタイルのワンピース（97,900円）が登場。

各ブランドが“愛のかたち”を表現し、アッシュ・ペー・フランスのクリエイティブな世界観を彩ります。

ノベルティキャンペーン＆ポップアップイベントも開催

11月21日（金）より、11,000円以上の購入でステッカーセット、33,000円以上の購入で特製ミラーがプレゼントされるノベルティキャンペーンを実施。

また、11月20日からは「アッシュ・ペー・フランス ビジュー 丸の内店」と「デクリック 大阪店」にてポップアップイベントを開催。

AICONのアートを基調としたスペシャルディスプレイの中で、40周年限定コレクションをいち早くチェックできます♪

H.P.LOVEに込められた“愛”をあなたのもとへ♡

40年の歴史を刻みながら、常に新たな美を創り続けてきたアッシュ・ペー・フランス。今回の「H.P.LOVE COLLECTION」は、ブランドが大切にしてきた“愛と自己表現”を象徴する特別な企画です。

アートとクラフトが響き合う限定アイテムの数々を、ぜひあなたのスタイルに取り入れて。心ときめく40周年の節目を共に祝ってみませんか？