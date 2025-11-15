BAMBI WATERがZOZOWEEK参加♡ナイトブラなどの商品がお得
Quality Wearブランド「BAMBI WATER」がZOZOTOWNのZOZOWEEKに登場♡2025年10月31日（金）12:00～11月16日（日）23:59まで、公式ストア内の全商品が10％オフ！さらに1点から使える500円オフクーポンも利用可能です。累計販売数400万個超の人気ナイトブラやカップ付きトップスなど、機能性とおしゃれを兼ね備えたウェアをお得に手に入れるチャンスです♪
人気ナイトブラがお得に
BAMBI WATER スタイルナイトブラ
「BAMBI WATER スタイルナイトブラ」（通常2,990円・税込）は、柔らかく上質な着け心地とホールド力を両立。脇高加工でバストの横流れを防止し、特殊加工リフトパッドで美胸をキープします。
ZOZOWEEKでは特別価格2,691円（税込）で購入可能♡おうちでも外出時でも使える万能ナイトブラです。
インナーがリニューアル！綿95％で肌にやさしい発熱コットン♡
360°きれい見えカップ付きトップス
カップ イン リブUバックキャミソール
カップ イン クロップドT ロング
特許取得(*1)の『COMBINE製法』で360°どこから見ても美しいシルエットを叶える「カップ イン リブUバックキャミソール」（通常3,590円・税込／ZOZOWEEK価格3,231円）。
そして「カップ イン クロップドT ロング」（通常4,590円・税込／ZOZOWEEK価格4,131円）も登場。
1枚でラクなのに外出できるデザインで、着回し力抜群です♡
*1. 特許第7671531号
寒い季節も快適に♡ヒートインナー
BAMBI WATER ブラ イン ヒート インナー クルーネック ロング
「BAMBI WATER ブラ イン ヒート インナー クルーネック ロング」（通常3,990円・税込／ZOZOWEEK価格3,590円）は、薄く軽いのに遠赤外線加工で暖かく、柔らかい着心地でルームウェアとしても◎。
革新的ホールド力と快適さを両立させた次世代ブラトップは、この冬の必須アイテムです。
ZOZOWEEKでBAMBI WATERをお得にゲット
ZOZOTOWNのZOZOWEEK期間中は、BAMBI WATER公式ストアの全商品が10％オフ＆1点から使える500円オフクーポン利用可能♡
スタイルナイトブラやカップ付きトップス、ヒートインナーなど、累計販売数400万個を超える人気ウェアをお得に手に入れるチャンスです。期間は11月16日（日）23:59まで。お見逃しなく♪