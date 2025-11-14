名店「ベンガル」仕込みのチキンカレーを新宿ゴールデン街で。昼営業のみの注目店がオープン

テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、新宿ゴールデン街に10月31日にオープンしたばかりの「カレー専門店 B ゴールデン街店」を紹介します。

【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#245】「カレー専門店 B ゴールデン街店」

秋葉原の名店として長年カレー好きに愛された「ベンガル」。昨年惜しまれつつ閉店したものの、今年「カレー専門店 B」に店名を変えて東新宿で復活を遂げことは本連載でもお知らせしました。

その際に近々ゴールデン街でもお店がスタートする予定と書いたとおり、2025年10月31日、新宿ゴールデン街に姉妹店がオープンしました。

2025年10月31日オープンを迎えた「カレー専門店 B ゴールデン街店」

場所は遊歩道からゴールデン街へ入ってすぐ。以前「東京コロンボ」があった場所と言えばカレーファンにはわかりやすいでしょうか。

営業は昼のみ

夜はバーなので昼のみの営業。間借りというわけではなく、こちらの店舗のオーナーが東新宿の本店の立ち上げにも深く関わった方で、空いている昼の時間を使ってゴールデン街でもカレー専門店Bのカレーを出そうということで営業するに至ったそうです。

メニューは「チキンカレー」一本勝負

カウンターのみの小さなお店ということもあり、メニューは「チキンカレー」1,400円のみ。

「チキンカレー」（ご飯少なめ）

程よくスパイシーでほのかにビターな通好みのテイストはまさに秋葉原ベンガルのカレー。チキンも大きめにカットしたものが存在感ある十分な量。

大きめカットのチキンがうれしい

卓上には福神漬け、玉ねぎのアチャール、ハラペーニョがあるのも東新宿の本店同様。

写真左から、ハラペーニョ、玉ねぎのアチャール、福神漬け

通常はライス220gほどの十分な量ですが今回はご飯少なめでオーダー。それでも満足度は高いです。

東新宿の本店で仕込んだカレーを毎日直送！

変わらぬおいしさでしたが、それもそのはず。東新宿の本店で仕込んだものを毎朝直送しているそうです。

ゴールデン街と言えばかつては間借りカレー店が多く集まり、間借りカレーの聖地として知られた場所ですが、コロナ禍により全店舗営業停止となったのをきっかけに間借りしていたカレー店は各地へ移転。その後コロナ禍が落ち着いた後には間借りカレー店は姿を消し、元々カレーを提供しているお店が少しあるだけとなっています。

オーナーは「ゴールデン街でカレーが盛り上がっていた頃を思い出して、またやってみようかなと思ったんです」と。

新宿ゴールデン街カレーの熱気が復活しますように

現在のゴールデン街は海外からの観光客も増え、日本のカレーのおいしさを知らしめるためにもまたカレーで盛り上がってほしいと個人的にも思っているのですが、今回カレー専門店Bが開店したのはゴールデン街カレーが再燃するきっかけともなり得ること。

東新宿のお店よりも繁華街に近く、人も多いゴールデン街で、老舗ベンガルの復活に気づいてくれる方が増えてくれたらと思います。

※価格は税込

＜店舗情報＞◆カレー専門店B ゴールデン街店住所 : 東京都新宿区歌舞伎町1-1-9TEL : 不明の為情報お待ちしております

文：カレーおじさん、食べログマガジン編集部

撮影：カレーおじさん

