「プレ・シスタージャビットカップ」を2会場で開催…応募締め切りは12月14日

巨人は14日、小学1〜3年生の女子を対象にした野球イベント「プレ・シスタージャビットカップ」を2026年1月25日と同31日に開催すると発表した。野球未経験者でも参加可能で、応募締め切りは12月14日となっている。

1月25日は東京・墨田区の錦糸公園野球場、同31日は稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで行われ、野球のルールを簡易化した「バックホームゲーム」を実施する。ボールはスポンジでバットはウレタン製。グラブなどの用具は不要で、参加費も無料となっている。

両日とも硬式野球クラブ「読売ジャイアンツ女子チーム」の選手が参加者と交流する。練習会も行い、野球未経験の子どもも参加できる。会場には事前申し込み不要の「投げる・打つ体験コーナー」も設置される。球団は友達同士、家族連れでの来場を歓迎している。

チーム編成は「大人1人と子ども5人以上」だが、1〜4人で申し込む場合は当日、即席チームを結成する。巨人の公式ホームページにある「申し込みフォーム」に必要事項を入力して申し込む。応募多数の場合は抽選となる。（First-Pitch編集部）