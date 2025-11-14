選手は「めんたいRockers」「とんこつSparks」に分かれて対決

ソフトバンクは24日にファンフェスティバル2025「打って、歌って、踊って！バリタカ球宴 Presented by Fanatics」を開催する。今年は「めんたいRockers」と「とんこつSparks」の2チームに分かれ、選手たちが多彩な企画で対決する内容となっている。スタンド座席からでも存分に楽しめる演出やステージイベントが盛りだくさんで、チケット販売中だ。

メインビジュアルには野村勇内野手、柳町達外野手、川瀬晃内野手、大津亮介投手が登場しており、この4人が出演する告知動画も公開中。「バリタカ ヒットスタジオ supported by カルビー ポテトチップス九州味自慢」「バリタカ ミュージックフェス supported by SoftBank」といった音楽の企画だけでなく、野球でもファンを魅了する「バリタカ ホームランダービー supported by JRA 小倉競馬場」「バリタカ紅白戦 supported by Fanatics」も実施する。

みずほPayPayドーム内外では、ファンフェス限定グッズや紅白戦ユニホームの販売、復刻イベントメニューの提供、タカポイントの限定企画やガチャ、クラブホークス入会特典、BOSS E・ZO FUKUOKAの限定ノベルティなど、多彩な楽しみが用意されている。

同日午前には福岡市内で優勝祝賀パレードが行われ、ファンフェスティバル後には約20万球が輝く幻想的なイルミネーション「WINTER LIGHT FANTASY ILLUMINATION supported by 地球人.jp」の点灯式も実施。点灯式では、川瀬と野村が「BOSS E・ZO FUKUOKA」前デッキスペースに登場し、ファンとともに特別な瞬間を演出する。（Full-Count編集部）