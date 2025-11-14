『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2022）『イニシェリン島の精霊』（2022）などのコリン・ファレルが、『アベンジャーズ』シリーズのアンソニー＆ジョー・ルッソがプロデュースする新作アクションスリラー映画『Ordained（原題）』に主演することがわかった。米が報じている。

ファレル演じる神父ロイ・クレイグは、奇跡的に生還したマフィアのボスに最後の儀式を施す間際、ボスから罪を告白される。これをきっかけに、ロイは、彼を黙らせようと目論むボスが送り込んだ殺し屋や汚職警官、ギャングの標的となってしまった。ところが、暴力的な過去をもつロイは、追跡者が想像するよりもはるかに危険な標的だった。幸い、ロイは“汝殺すべからず”という戒律を守ってはいたものの──。

本作はロバート・ヴェンディッティらによる同名コミック（2025年12月10日にBad Ideaから出版）に基づくもので、脚本は『ジョン・ウィック』シリーズのデレク・コルスタッドが執筆。監督の名前は報じられていないが、すでに複数のスタジオと配信サービスが関与しているという。

ルッソ兄弟は自身の製作会社AGBOを通してプロデューサーを担当。そのほか、Chapel Placeを通してコリン・ファレル＆クローディン・ファレル、AGBOのアンジェラ・ルッソ＝オットストット＆マイケル・ディスコ、Bad Ideaのディネシュ・シャムダサニ＆ベンジャミン・シンプソンも名を連ねる。

ファレルは『THE BATMAN－ザ・バットマン－』で演じたペンギン／オズワルド・“オズ”・コブルポットのスピンオフドラマ「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」でエミー賞主演男優賞にノミネートされた。近作には、映画『端くれ賭博人のバラード』（2025）のほか、主演映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』が2025年12月9日に日本公開予定。Apple TVドラマ「シュガー」シーズン2も2026年に配信を控えている。

また、ルッソ兄弟は『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』と続編『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』で監督を務め、に復帰。コミックの実写化で定評のある彼らが手がける本作で、ファレルはどんな“危険な神父”像を見せてくれるのか？

Source: