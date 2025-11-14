CY賞右腕スキーンズの恋人…オリビア・ダンさん

今季最も優れた投手に贈られる「サイ・ヤング賞」の投票結果が12日（日本時間13日）に発表され、ナ・リーグはパイレーツのポール・スキーンズ投手が満票で受賞した。発表の瞬間に立ち会った恋人のオリビア・ダンさんも自身のインスタグラムを更新し、ストーリーズ機能で喜びを伝えた。

ダンさんは体操選手でインスタグラムのフォロワー540万人、TikTokのフォロワー800万人を誇るインフルエンサーでもある。周囲も公認するカップルで仲睦まじい様子を度々投稿している。

この日は黒のノースリーブのドレスを着用し、スキーンズの家族とともにサイ・ヤング賞の受賞の瞬間に立ち会った。発表されると手をたたいて大喜びし、スキーンズとハグをかわした。

その後、自身のインスタグラムを更新し、ストーリーズ機能で自身のドレス姿の写真を公開。友人と背中合わせでシャンパンと思われるボトルを飲んでいるショットに「winners.（勝者たちよ）」の文字をはめ込んでいた。そのほかにも受賞の瞬間の映像を引用し、そこには「much excitement.（大興奮よ）」のメッセージも添えていた。（Full-Count編集部）