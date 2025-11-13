ド軍左腕のバンダが米ポッドキャスト番組に出演

ドジャースの“謎ブーム”に驚く同僚もいる。アンソニー・バンダ投手が優勝パレード後に公開されていた米ポッドキャスト番組に出演し、SNSでも話題になったパーティでの“お尻タトゥー”について言及した。

ドジャースのワールドシリーズ2連覇後、ムーキー・ベッツ内野手の自宅で開催されたパーティ。カービー・イエーツ投手がゲームキャラクターの「カービィ」、ミゲル・ロハス内野手が「サッポロ缶ビール」のタトゥーを入れたことが話題となった。いずれもワールドシリーズ制覇を記念したデザインだった。

バンダは米ポッドキャスト「Baseball Isn’t Boring」で「どうしてそうなったのかは覚えていないんだけど」とした上でプレーオフの時期にタトゥーの話がチーム内で浮上していたという。「冗談かと思ったんだ。そこまで真に受け入れられていなかったと思う」と振り返った。

しかし、ベッツがタトゥーアーティストを連れてきたことを知ると「ああ、これはマジな話なんだな。（タトゥーを）本当にやるんだ」と驚いたという。それでも「いい思い出になったね。ムーキーの家での出来事だったんだけど、タトゥーを入れたい人が申し込むみたいな感じで」とにこやかに語った。

「あのアーティストはいい人だったね」。シャンパンファイトや優勝パレードで全身タトゥーを披露していたバンダだが、ベッツ邸では「僕は入れていないよ」。ブーム便乗は“遠慮”したようだ。（Full-Count編集部）