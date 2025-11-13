「タルコフ」Steam版の予約開始。価格は7,500円から最上位エディションはベータコンテナ付きで16,700円
【Steam版「Escape from Tarkov」】 11月15日 発売予定 価格 Standard Edition：7,500円 Left Behind Edition：12,500円 Prepare for Escape Edition：16,700円
Battlestate Gamesは、PC（Steam）用FPS「Escape from Tarkov」の価格情報を公開した。11月15日発売予定で、スタンダードエディションは7,500円より。
いよいよ正式リリースおよびSteam版の発売を迎える「タルコフ」。本日11月13日よりSteamにて予約受付が開始されており、価格は通常版の「Standard Edition」が7,500円、アルファコンテナなどが付属する「Left Behind Edition」が12,500円、ベータコンテナなどが付属する「Prepare for Escape Edition」が16,700円となっている。
また、11月15日の発売まで予約購入プロモーションが行なわれており、全エディションを25%オフで販売中。このほかにも「Escape from Tarkov: PvE Zone」も25%オフとなっている。
(C) 2015-2025 BATTLESTATE GAMES LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.