狩野英孝、安易な神頼みはせず 実家は神社で自身も神主資格持つ「神様に頼る時が来る可能性があるであろうから」
タレントの狩野英孝、ゆうちゃみが13日、都内で行われた森永乳業の『ラッキーピノセンター』オープニングイベントに参加した。
【写真】お似合いで可愛すぎる！ピノカチューシャで笑顔を見せるゆうちゃみ
イベントでは くじを引く際のルーティーンを話すことに。狩野は「皆さん、ここ1番の時は神様にお願いするじゃないですか。僕、実家が神社のもので。そのくらいでは神様には頼らないって決めてます」ときっぱり。自身も神主資格を持つ神職と芸人を兼業している。数多くの奇跡を起こしてきているが「自力で引く。神様に頼る時が来る可能性があるであろうから、今使うことじゃない。自力で引いてやる気持ちで挑んでます」と力説した。これまでの神頼みの経験は上京した時などだそうで、この日もくじを引いて当たりとなったが「自力です！」と力強く語っていた。
森永乳業は、ひとくちアイスのロングセラーモデル『ピノ』をテーマとした新しいコミュニケーション『ピノノくじ』キャンペーンを13日からスタートさせている。
