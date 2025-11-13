ヤンキースファンのNBA選手が出品

ワールドシリーズでMVPという活躍もあってか、高値の取引となりそうだ。ドジャースの山本由伸投手の直筆サインが入ったトレーディングカードを、米プロバスケットボールNBAのアンソニー・タウンズ選手が引き当て、オークションに出品されると入札額は1万2500ドル（約193万4600円）にまで高騰した。

話題となっているカードは、米国の大手トレーディングカード制作会社「Topps」が発行している山本由伸の2024年のカード。選手のユニフォームに付いているロゴパッチを使用し、直筆サインが入った貴重なもので、タウンズが以前に自身のYouTubeで開封してカードを引き当てた様子を公開していた。

Toppsの公式インスタグラムによると、タウンズは生粋のヤンキースファンであるため、この投稿では「このカードはよりよい持ち主のもとへ行くべきだと判断」され、プレミアオークションに出品されることになったという。「そして今、あなたはKAT（タウンズ）本人から直接このカードを購入できるチャンスを手にしている」と記している。

山本はワールドシリーズで3勝を挙げてMVPを獲得。その歴史的な大活躍が注目を集めているだけに、カードもプレミア価格での取引となるかもしれない。（Full-Count編集部）