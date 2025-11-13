J3沼津MF向井ひな太が10度のJ3月間ベストゴール

J3リーグのアスルクラロ沼津のMF向井ひな太が、10月度のJ3月間ベストゴールを受賞した。

10月12日のリーグ第31節・ツエーゲン金沢戦で決めたゴールが対象となっている。衝撃のゴールにSNSでは「こいつナニモンだよ」と驚きの声が挙がっている。

度肝を抜いたゴールが飛び出したのは前半7分。自陣中央で左サイドからのパスを受けようとした向井は、右膝で大きく前に持ち出し、寄せてきたDF2人を一気にかわす。驚異的な加速でスピードに乗ると、センターサークル付近でスライディングしてきたDFも振り切り、一気にゴール前へ。一度減速し、対峙した相手を左に持ち出してかわすと、左足を一閃。ゴール左に吸い込まれる先制点となった。

70メートルを独走し、一人でカウンターを完結させたゴールにSNSのファンも驚愕。「これマジでえぐいよな」「ムカイヒナタが馬並みに速くて実況も相まって競馬見てるんかと思ったわ」「何回見ても恐ろしく気持ちいいゴール」「スピードすごいね」「抜群の初速からの圧倒的加速！」「えぐいえぐいえぐい」と絶賛するコメントが並んでいた。

向井はJFAアカデミー福島U-18から札幌大を経て、沼津に加入した23歳。今季はここまで3得点をマークしている。この得点について「自分の持ち味であるスピードを生かしたプレーから得点につなげることができてよかったです。これまで積み重ねてきたトレーニングの成果を形にできたゴールでした」と振り返った。（FOOTBALL ZONE編集部）