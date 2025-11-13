ビジネスパーソンが“学び”を続けられないのはなぜか？〜書籍『学びをやめない生き方入門』から考える

「学びをやめない大人ほど幸せである」――これは、立教大学・中原淳教授、パーソル総合研究所、ベネッセ教育総合研究所の共同研究（ビジネスパーソン9600名への調査など）で得られた仮説だ。同調査では、「勤務先以外での学習や自己啓発を何も行っていない」と回答した日本人の割合は52.6％で、調査対象18カ国のなかで「ダントツ1位」の数値だったという。「学ばない上司」のもとでは「学ばない部下」が育ち、「学ぶ上司」のところでは「学ぶ部下」が育つようだが、「学びたいのに学べない……」と悩む人たちの理由は何か？ 調査結果などをまとめた書籍『学びをやめない生き方入門』の編集者である藤田悠さんによる、「HRオンライン」への特別寄稿をお届けする。（ダイヤモンド社 人材開発編集部）

大人の半数以上が「学び」から遠ざかっている国

日本の大人は、世界でいちばん学んでいない――書籍『学びをやめない生き方入門』の冒頭には、そんな衝撃的なデータが掲げられています。

パーソル総合研究所が実施した国際比較調査によれば、「勤務先以外での学習や自己啓発を何も行っていない」と回答した日本人の割合は「52.6％」でした。

これは、調査対象となった18カ国のなかで「ダントツ1位」の数値です。

たとえば、フィリピン・ベトナム・インドでは「学んでいない人」の割合は10％以下。日本だけが際立って「学ばない国」であることが浮き彫りになっています。

ご自身や周囲を振り返ってみたとき、どうでしょうか？

「たしかに全然学べていないかも……」

「目の前のことをこなすので精一杯……」

「うちの会社では誰も勉強なんてしていない……」

いろいろな反応がありそうですが、正直なところ、私はこのデータを見て、少しドキッとしました。

