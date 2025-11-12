『不滅のあなたへ Season3』第7話 「しゅうげき」あらすじ＆先行カット公開！
NHK総合にて10月4日（土）より放送開始予定の『不滅のあなたへ Season3』、第7話のあらすじと先行カットが公開された。また、TVアニメ『不滅のあなたへ』in 22 カレーの開催が決定した。
『不滅のあなたへ』は、『聲の形』の大今良時が贈る、不死身の主人公・フシの永遠の旅を描くファンタジー作品。原作が『週刊少年マガジン』（27号）で堂々完結し、国内外で話題に。単行本最終25巻が絶賛発売中だ。アニメ『不滅のあなたへ Season3』は、NHK総合にて毎週土曜午後11:45 から放送。
第7話のサブタイトル・あらすじ・先行カットが公開された。
＜#7「しゅうげき」あらすじ＞
自室に籠もりゲームと漫画ばかりの毎日を送るひろとし。父親が年の離れた相手と結婚し、その一人娘・みもりが義理の妹となって、退屈な日々が一瞬、明るく変化する。しかしみもり自身は、家でも学校でも孤独だった。そんな彼女の体を理不尽に奪ったノッカー。人間の命を脅かすノッカーに、フシは再び立ち向かうことを覚悟するが、ユーキは反対する。
＞＞＞第7話先行カットやイベントのメニュー＆グッズをすべてチェック！（写真11点）
そして、TVアニメ『不滅のあなたへ』in 22 カレーの開催が決定した。新規描き下ろし、描き起こしイラストを使用したグッズや世界観が楽しめるオリジナルメニューも登場する。
（C）大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会
