「エイブル トライアウト2025〜挑め、その先へ〜」

2025年度の合同トライアウト「エイブル トライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われた。12球団から戦力外となった選手たちが“最後のチャンス”を掴もうと必死のプレーを見せる中、「んなすごい球投げるのに戦力外なの!?」「獲得したら面白そう」と、27歳右腕が視線を集めた。

楽天からこのオフに戦力外となった宮森智志投手は2人目としてマウンドへ。広島・中村健人外野手には3球ボールが続いたが、力強い直球で左飛。続く西武・松原聖弥外野手は150キロの直球で空振り三振を奪った。3人目の広島・山足達也内野手も149キロ直球で中飛。3者凡退に封じた。

肌寒い広島にあって、150キロ以上を連発し、最速151キロの力強いストレートを投げ込んだ。別格の投球を披露したことでファンからも「これで戦力外なのか」「宮森育成で取ろうや」「まだやれる」「かなりよさげ」「めっちゃえぐい」「宮森すごい」と称賛の声が寄せられた。

プロ1年目の2022年には7月に支配下登録を勝ち取ると、新人初登板から22試合連続無失点の日本タイ記録を樹立。26登板で1勝1敗1セーブ、防御率1.54の好成績を残した。しかし2年目は防御率7.71と大不振。昨季は9登板、今季も10試合で防御率10.50に終わり、戦力外通告を受けていた。（Full-Count編集部）