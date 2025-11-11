実家じまいや実家の片付けは、多くの人が頭を抱えている悩ましい問題。しかし、少しの工夫で片付けがスムーズに進むこともあります。今回話を伺ったのは、義実家の片付けに奔走しているブロガーのやまだめがねさん（50代）。めがねさんは処分に必要なゴミ袋をストックすることで、片付けの手間を削減することができたそう。詳しくお話を伺いました。

捨てても捨てても、不要なものがどんどんわいてくる

ブロガーのやまだめがねさんは、50代の夫婦ふたり暮らし。80代の義実家の片付けを8年ほど続けています。

【写真】義実家にストックしているゴミ袋

「それほど広くない部屋でも、押し入れや天袋、タンスの引き出しにものがぎゅうぎゅうにつまっていました。それを1か所ずつ全部出し、選別して不要なものを捨てていく。そんな途方もない作業をずっと続けています」（めがねさん、以下同）

いらないものは、当然ゴミ袋に入れて捨てることになります。

「片付けを始めた当初はなにも考えず手を動かしていて、ゴミ袋を使いきったら買いに行くのを繰り返していました。でもものはどんどん出てくるし、ゴミをつめていると10袋なんてあっという間。片付けのときにゴミ袋がきれていると、せっかく集めたゴミをすぐに捨てられずモヤモヤします。モチベーションも下がってしまうし、次回の片付けでの仕事が増えてしまうだけ。買いだめしたほうがラクだということに気づいたんです」

いずれは必ず使うものだから、コツコツと大量ストック

それからめがねさんは、コツコツとゴミ袋のストック買いをスタート。

「買い物のついでや、安売りのタイミングで買いたしていきました。私たち夫婦はもともと、ものを多くもたない暮らし。でもゴミ袋だけは別で、必ず使うと分かっているからどんどんストックを増やしました」

案の定45リットルゴミ袋の大量ストックは片付けの進行と比例して、すごい勢いで消費されていきます。それだけではたりず、めがねさんが自宅用にストックしていた30リットルのゴミ袋ストックも出動。

まだ片付けは終わっていないし、到底たりないので、今も買いたしているというめがねさん。でも、ゴミ袋も物価上昇のあおりを受けて値上げラッシュ。

「同じ値段でも枚数が減ったり、薄くなったり…。私がストックしていたこのゴミ袋も、同じものは店頭で見かけなくなってしまいました。大量に買いだめしておいてよかった！と思いましたが、まだまだ必要。必要なのは分かっているから早めに払っておく、そろえておく心づもりでいます」

ものを捨てるのには、お金がかかる。このご時世、ゴミ袋代もバカになりません。これから片付けしなければならないと分かっている人は、今のうちからゴミ袋をストックしておいたほうがいいかもしれませんね。