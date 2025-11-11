3年前の初ゴールは「すごく嬉しかった」

日本代表MF久保建英がアフリカの強豪ガーナを警戒した。

11月11日、千葉県内でキリンチャレンジカップ2025ガーナ戦（14日／豊田）に向けて練習に参加。すべて公開されたトレーニングでは精力的に動き、コンディションの良さを見せた。ガーナは久保にとって待望のA代表初ゴールの相手。「すごく嬉しかったのを覚えている」と、いい思い出を力にして「とりあえず負けたくない」と闘志を燃やした。

「初ゴールだったと思うので、すごく嬉しかったのを覚えています」

久保の脳裏に浮かんだのは、2022年6月10日のワンシーン。2-1と日本リードで迎えたガーナ戦の後半28分、左サイドでドリブルを仕掛けたMF三笘薫がマイナスのボールを入れ、最後は久保が左足で合わせてネットを揺らした。2019年6月9日の国際親善試合エルサルバドル戦でのデビューから約3年、17試合目にしてA代表での初得点をマーク。久保にとって待望の一撃だった。

あれから3年、久保は一段と成長を遂げた。チームに欠かせない存在として、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた2連戦に臨む。ガーナには前回対戦で4-1と勝利しながらも「今のガーナはみんなが思っているガーナより強いと思う。特に前線はブラジルと比較しても遜色ないウイングの2枚もいる」と警戒した。

身体能力の高さはもちろん、突破力に加えて、スピード、フィジカルも兼ね備える。イングランド1部トッテナムのMFモハンメド・クドゥスらを始め、2大会連続5度目のW杯出場を決め、勢いに乗る。久保は「まずは負けたくない。組織的にはアベレージも僕らの方が上だと思う。うまく噛み合わせて行けたら。正面からフィジカルも負けずに戦いたいというのと、あとは日本特有の僕らがボールを回して主導権を握る展開で内容も勝っていけたら」と、難敵撃破に燃えた。

10月シリーズ後にはレアル・ソシエダでの練習中に足首を痛めた。ただ公式戦3試合の欠場で回復し「ブラジル戦の前より全然いい」とコンディションを整えた。年内最後の2連戦。「僕らは終わりが夏なので年内最後はあまりピンとこない」と“久保節”も見せた24歳MFがW杯へ向けて弾みをつけるーー。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）