¡¡¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÂè54²ó»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¾Þ¤Ïµ¼ÔÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£¿ôÃÍ¤ò¤â¤È¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼õ¾ÞÁª¼ê¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Î»ØÉ¸¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¥×¥íÌîµå¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒDELTA¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»²¾È¡£¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×Í»ñ³Ê¼Ô¤Î72¿Í¡ÊÅê¼ê30¿Í¡¢Ìî¼ê42¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼éÈ÷¤ÇÊ¿¶ÑÅª¤ÊÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤¿»þ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¼ºÅÀ¤òÁý¸º¤µ¤»¤¿¤«¤ò¼¨¤¹¡ÖUZR¡×¤ò¤â¤È¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÆâÌî¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÆóÍ·´Ö¤«¤é¡£ÆóÎÝ¼ê¤Ï¡¢µÈÀî¾°µ±¡Êµð¿Í¡Ë¤¬9.9¤Ç¥È¥Ã¥×¡£2°Ì¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÃæÌîÂóÌ´¡Êºå¿À¡Ë¤Ç7.2¡£GG¾Þ¤âÎ¾¼Ô¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2013Ç¯¤«¤é10Ç¯Ï¢Â³¤ÇGG¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÆÃÓÎÃ²ð¡Ê¹Åç¡Ë¤Ï-4.4¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¿ôÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í··â¼ê¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿Àô¸ýÍ§ÂÁ¡Êµð¿Í¡Ë¤Î11.9¡£¼éÈ÷Î¨¤â.979¤È¹â¤¤¤À¤±¤Ë½é¼õ¾Þ¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤½¤¦¤À¡£2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³ËÜÂÙ´²¡ÊÃæÆü¡Ë¤Î8.9¡£µð¿Í¡¢ºå¿À¡¢ÃæÆü¤È3µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¯10Ç¯ÌÜÌî¼ê¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÎÝ¼ê¤Ïº£µ¨87»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÁýÅÄÎ¦¡Êµð¿Í¡Ë¤¬7.2¤Ç¥È¥Ã¥×¡£Í»ñ³Ê¼Ô¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ïº´Ìî·ÃÂÀ¡ÊDeNA¡Ë¤Î1.5¡£ºå¿ÀÉÔÆ°¤Î°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Âç»³ÍªÊå¤Ï-3.5¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇGG¾Þ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡£
¡¡»°ÎÝ¼ê¤Ïº´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¤ÈµÜºêÉÒÏº¡ÊDeNA¡Ë¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡£UZR¤Ïº´Æ£µ±¤¬1.7¡¢µÜºê¤Ï-4.8¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÃÍ¾å¤Ç¤Ïº´Æ£µ±¤¬Í¥Àª¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¹ç·×ÃÍ¥È¥Ã¥×¤ÏÃæÆü¡¦»³ËÜÂÙ´²¤Î¡È12.6¡É
¡¡³°Ìî¼ê¡Êº¸Íã¼ê¡¦Ãæ·ø¼ê¡¦±¦Íã¼ê¡Ë¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°1°Ì¤Î9.5¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï5Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë¡£2°Ì¤Ë¤Ï¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¤Î7.4¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºå¿ÀÀª¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£µ¨¤«¤é³°Ìî¼ê¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼¾©À®¡Ê¹Åç¡Ë¤Î6.7¡£ºòÇ¯¥È¥Ã¥×¤Î7.0¤òµÏ¿¤·¤¿²¬ÎÓÍ¦´õ¡ÊÃæÆü¡Ë¤Ï-5.9¤ÈÂç¤¤¯¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤ÈÊá¼ê¤ò½ü¤¡¢Í»ñ³Ê¼Ô¤Î¤Ê¤«¤ÇUZR¥È¥Ã¥×¿ôÃÍ12.6¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï»³ËÜÂÙ´²¡ÊÃæÆü¡Ë¡£ÆóÎÝ¼ê¤Ç2.0¡¢Í··â¼ê¤Ç8.9¡¢»°ÎÝ¼ê¤Ç1.7¤òµÏ¿¤·¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿32ºÐ¤Î³èÌö¤¬¿ô»ú¤È¤·¤Æ¤â¸½¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡UZR¤Ï12µåÃÄ¤ÎÈæ³Ó»ØÉ¸¤Î¤¿¤á¡¢GG¾Þ¤Ë¤É¤ì¤Û¤É±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ôÃÍ¤Î¤¦¤¨¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤¿Áª¼ê¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¡È¼éÈ÷¤Î±ÉÍÀ¡É¤òÄÏ¤à¤«¡¢12Æü¤ÎÈ¯É½¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡¡¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§DELTA¡Ë
¡¡2011Ç¯ÀßÎ©¡£¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥¡£½ñÀÒ¡Ø¥×¥íÌîµå¤òÅý·×³Ø¤ÈµÒ´ÑÊ¬ÀÏ¤Ç¹Í¤¨¤ë ¥Ç¥ë¥¿¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¥Ý¡¼¥È1¡Á3¡Ù¡Ê¿åÍË¼Ò´©¡Ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Ø¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó1¡¦2¡Ù¡ÊDELTA´©¡Ë¡¢¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø1.02 Weekly Report¡Ù¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸Ìîµå³¦¤Ø¤ÎÄó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¸·×¡¦»»½Ð¤·¤¿¼éÈ÷»ØÉ¸UZR¤äÁí¹çÉ¾²Á»ØÉ¸WAR¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏµ»ö¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡Ø1.02 Essence of Baseball¡Ù¤â±¿±Ä¤¹¤ë¡£