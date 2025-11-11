ロサンゼルス・ドジャースは11月9日、公式Instagramを更新。ブルージェイズとの激闘を制してワールドシリーズを連覇した瞬間を振り返った。

ドジャースは、ワールドシリーズ制覇からちょうど1週間が経過したことを伝え、複数の名場面を写真で公開した。改めて公開された写真には、山本由伸（27）にナインが駆け寄る場面や、山本が雄たけびを上げる瞬間、大谷翔平（31）と佐々木朗希（24）のハグ、そして選手たちがトロフィーを掲げるシーンなどが収められている。当時の感動と興奮がよみがえる名場面ばかりだ。優勝から1週間が経過しても「あの感動と興奮が冷めやらず」「まだまだ見飽きない」などコメントが相次ぎ、余韻に浸るファンが続出した。

この投稿には、Instagramユーザーから「ドジャースロスになっています」「改めて、夢では無かった」「最高の瞬間」「best moment」「Greatest World Series ever!」「揉みくちゃにされてるのが良い」「改めておめでとうございます」「何回見ても感動」「ドジャースが恋しい」「もう1週間経つんですね！」「一生忘れないシリーズ」などコメントが寄せられた。