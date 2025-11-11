男性が引いてしまう結婚願望が強すぎる女性の特徴８パターン
「一生に一度はウエディングドレスを着たい」という声をよく耳にするように、女性の多くは結婚に対してある種の憧れを持っているでしょう。そのため、現実が自分の思い描く理想の結婚へ進んでいないと、少しずつ焦りが生まれるのかもしれません。その焦りが頂点に達したとき、女性はどのような行動に出てしまうのでしょうか？ 今回は男性が引いてしまう結婚願望が強すぎる女性の特徴をご紹介します。
【１】付き合う前から親に会わせようする。
結婚をはやる気持ちが先走りすぎて、男性をドン引きさせるケースです。「ちょっと紹介したいだけだから、とりあえずうちの親に会ってみない？」くらいの軽さで男性を誘う女性がいるようですが、実際、女性の両親に会うと結婚せざるを得ない空気になってしまうのは誰しも想像がつきます。「彼女の両親に会うのは結婚の決意が固まってから」と考えている男性も多いので、あまり簡単に両親に会わせようとすると、警戒心や不信感を与えてしまうでしょう。
【２】男性の前では急にテキパキして、「デキる妻」という一面を示そうとする。
人によって態度を変えるさまがあまりに露骨で男性が引くケースです。確かに男性の前で良い印象を与えたいと思うのは特別な感情ではないでしょう。たとえば、会社で普段から積極的な行動を取らない人が、男性社員が来た途端、急に後輩の面倒見が良くなったり、買い出しなどの雑用を積極的に引き受けるようになるのはいかがなものでしょうか？ おそらくまわりの反応から、一時的に「デキる妻」感を演出していることを男性に悟られ、決して良い印象を与えないでしょう。
【３】男性が高収入だった場合、あからさまに興味を示す。
露骨な玉の輿狙いに男性がドン引きするケースです。多くの男性は、「収入の多さ＝結婚」となることを快く思っていません。できれば女性に自分の中身を評価してほしいと願っているからです。従って、収入を聞いて態度を豹変させるのは、男性に不信感を与えてしまう可能性が高いでしょう。結婚を意識すると男性の収入は気になるものですが、それを聞いて一喜一憂するようなことは控えた方がよさそうです。
【４】どんな話題になっても、自分の家庭的な一面を売り込もうとする。
スキのない行為にかなり強い結婚願望を感じるケースです。たとえば、「不況で景気が悪いんですよ。」といった挨拶代わりの話題に、すかさず「あそこのスーパーなら野菜が安く買えますよ。」なんて家庭的な一面をアピールしようとするのは、ちょっとわざとらしい印象を与えてしまうのではないでしょうか。「家庭的」という男性の心に響く特徴を持っているのであれば、ムリに言葉で説明するより、日ごろからお弁当を持参するなど、ストレートに行動で示す方が男性に伝わりやすいでしょう。
【５】合コンなどで、現実からかけ離れた理想の男性像を口にする。
「これでは結婚できないだろう・・・」と男性に引かれてしまう行為です。理想的な結婚を強く求めるあまり、合コンの席で「理想的な男性と結婚する！」などと語っていたら、気軽に飲み会を楽しもうとしている男性はドン引きするでしょう。結婚は理想だけではできないことを多くの人が理解しているので、たとえ理想があっても、それを心の中にしまっておくのが大人の対応といえそうです。
【６】初対面なのに、結婚観の話をする。
「チャンスは絶対に逃さない！」という結婚への意志の強さを感じさせる行為です。やはり、初対面の男性に対して「優しいだけの男性は結婚相手として相応しくない。」や「夫の年収がこの程度になったら専業主婦になりたい。」といった話を持ち出すのは、若干踏み込みすぎではないでしょうか。お見合いや婚活パーティーならアリかもしれませんが、合コンレベルだと引いてしまう男性が少なくないので、結婚願望の薄そうな若い男性などには、特に控えた方がいいでしょう。
【７】ほぼ毎週、お見合いパーティーに参加している。
「時間があれば結婚相手を探している女性」と思われる行為です。「いつ素敵な男性に出会えるか分からないので毎週参加している」という声もありそうですが、そのような観念にしばられていることこそ、心の中が結婚にすべて支配されている状態といえそうです。時には心を落ち着かせ、気持ちに余裕を持ちながら、普段行かないような場に足を運ぶことで、思わぬ良い出会いを招くかもしれません。
【８】アイサツ代わりに「合コンしよ！」と口にする。
結婚への焦りを強く感じさせるひと言です。女性が積極的に恋人募集を口にする状況に男性はあまり慣れていません。そのため、「合コンしよ！」が口グセの女性がいたら、かなり目立ってしまいます。結婚を焦っていると思われないようにするには、多少恥ずかしがりながら「合コンとかしてみない？」と言うくらいがちょうどいいかもしれません。
客観的な視点を忘れ、自分を見失ってしまうこと。これが結婚願望が強すぎる女性に共通する特徴といえるかもしれません。さて、今回は結婚願望が強い女性の例を紹介しましたが、逆に結婚を焦っている男性がやりがちな行動パターンに心当たりはありませんか？ ご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
