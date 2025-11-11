NAR地方競馬全国協会は、2026年に実施されるダートグレード競走（中央・地方）の日程および格付けを発表した。日本グレード格付管理委員会で承認され、2026年は計61競走（G：16、Jpn：45）がダートグレード競走として実施される予定となっている。

また、2025年からの主な変更点として、プロキオンステークスの実施場が中京から京都に変更されるほか、JBCクラシック・JBCスプリント・JBCレディスクラシックはいずれも金沢競馬場での開催となり、距離設定も見直される。

【地方競馬】フェブランシェが総合優勝…グランダム・ジャパン2025古馬・秋シーズン

充実のダート路線

●2026年に実施されるG1・Jpn1競走

2月22日（日）フェブラリーステークス（G1・1600m）東京競馬場

4月8日（水）川崎記念（Jpn1・2100m）川崎競馬場

4月29日（祝水）羽田盃（Jpn1・1800m）大井競馬場

5月5日（祝火）かしわ記念（Jpn1・1600m）船橋競馬場

6月10日（水）東京ダービー（Jpn1・2000m）大井競馬場

6月24日（水）さきたま杯（Jpn1・1400m）浦和競馬場

7月1日（水）帝王賞（Jpn1・2000m）大井競馬場

10月7日（水）ジャパンダートクラシック（Jpn1・2000m）大井競馬場

10月12日（祝月）マイルチャンピオンシップ南部杯（Jpn1・1600m）盛岡競馬場

11月3日（祝火）JBCクラシック（Jpn1・2100m）金沢競馬場

11月3日（祝火）JBCスプリント（Jpn1・1400m）金沢競馬場

11月3日（祝火）JBCレディスクラシック（Jpn1・1500m）金沢競馬場

12月6日（日）チャンピオンズカップ（G1・1800m）中京競馬場

12月16日（水）全日本2歳優駿（Jpn1・1600m）川崎競馬場

12月29日（火）東京大賞典（G1・2000m）大井競馬場

2026年はG1・Jpn1が計15競走、G2・Jpn2が13競走、G3・Jpn3が33競走と、全国各地で合計61のダートグレード競走が行われる予定。ダート競馬の体系強化とともに、中央・地方の垣根を越えたシリーズ戦がさらに充実する一年となりそうだ。