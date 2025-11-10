今年3月には大谷の壁画が都ホテルに誕生した

ドジャース・山本由伸投手は今季レギュラーシーズンでエースとして奮闘しただけでなく、ポストシーズンでは6登板で5勝、防御率1.45をマーク。特にワールドシリーズは1人で3勝を挙げ、シリーズMVPを受賞した。スポーツ用品最大手の「ナイキ」は、山本の巨大なビルボード（屋外広告）を作成したことを明かしている。

圧倒的な存在感だ。8日（日本時間9日）にナイキのLA専門インスタグラムが「重ねた。ドジャースの2連勝。LAの伝説は永遠に生き続ける」として、動画を公開したのが、ビルボード作成の様子だった。カワダホテルの後ろ、ブロードウェイに新たに設置したようだ。

山本らしい雄叫びを上げる姿が全面に押し出され、スプレーで文字が入れられている。「BACK 2 BACK」として、2年連続の頂点に敬意が払われている。

今年3月末には、大谷翔平投手の巨大壁画がリトルトーキョーにある都ホテルでお披露目され、今ではロサンゼルスの新名所となっている。山本のビルボードにも早くも多くのファンが詰めかけ、写真撮影を楽しんでいる。（Full-Count編集部）