元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄さん（30）が2025年11月2日、自身のインスタグラムを更新。白いミニ丈のスカート姿を披露した。

「気持ちと体型を引き締めるために」

森さんは、「雑誌撮影終わりに」とそえて、雑誌撮影時のオフショット2枚を投稿した。

軽く屈んで足に手を添えたポーズで、1枚目は笑顔を見せの、2枚目では大人びたアンニュイな表情を浮かべているのショットになっている。「気持ちと体型を引き締めるために たまにミニ丈を履くようにしています」という。

インスタグラムに投稿された写真では、白い大きな襟と金色のボタンがあしらわれたついた、紺色のトップスに、ひらひらとボリュームのある白いミニスカートを合わせたコーディネート着用。トップスの袖にも金色のボタンが施され、インナーのシャツのフリル袖がちらりとのぞいている。ほっそりとした足をのぞかせつつ、清楚な雰囲気のショットを披露した。

この投稿には、「天使」「本当に美しい」「スタイルも抜群です」「かわいいの天才」といったコメントが寄せられていた。