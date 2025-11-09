「ドジャース・ビート」が公開したサイン会の様子

ドジャースのアンソニー・バンダ投手が8日（日本時間9日）、地元カリフォルニア州モンテベロにあるショッピングモールでサイン会を行った。「めちゃ混んでる、と思ったら」「こんな行列が出来るのか」と“大行列”が話題を呼んでいる。

人気は高まるばかりのようだ。ドジャース専門メディア「ドジャース・ビート」が公式X（旧ツイッター）で「アンソニー・バンダのサイン会で、モンテベロのショッピングセンターが大盛り上がりになってる！」とその様子を公開した。フロアは人だかりができ、警備員が列を見守るほど。

先日はジャスティン・ディーン外野手とウィル・クライン投手もサイン会を行ったが、同じように大行列ができており、ワールドシリーズ連覇を果たしたことでドジャースナインの注目度は一気に高まったのかもしれない。投稿を見たファンからは「WS連覇メンバーとはいえ、バンダのサイン会にこんな行列が出来るのか」「“バンダマニア”が60号線沿い一帯に広がっている！」「バンダのサインのために！」などと驚く声が寄せられた。

バンダは今季自己最多の71試合に登板。5勝1敗、防御率3.18をマークした。地区シリーズとリーグ優勝決定シリーズでは計3登板で無失点も、ワールドシリーズでは4試合、3イニングで6安打6失点と不振だった。（Full-Count編集部）