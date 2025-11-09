大谷が「Dog Dad of the Year」を受賞

ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能でニューバランス社を訪れた写真を公開した。愛犬デコピンとの2ショットにMLBの公式X（旧ツイッター）も反応。新たな“称号”を与えていた。

大谷はワールドシリーズ第7戦に先発し、投げては3回途中3失点だったが、2安打で勝利に貢献した。その2日後の3日（同4日）にはワールドシリーズ優勝パレードに参加。セレモニーでは英語スピーチを披露していた。そこから3日後。大谷はインスタグラムでボストンにあるニューバランス本社の写真を投稿。昨年もオフに訪れていた場所だった。

ストーリーズ機能に投稿した写真には大谷がデコピンの2ショットが。デコピンはペットカートに乗っており、自身は同社製のキャップとスニーカー着用し笑顔だった。

MLBの公式X（旧ツイッター）では、「2-time World Series champion and Dog Dad of the Year, Shohei Ohtani（2度のワールドシリーズチャンピオンと年間最優秀犬のお父さん、ショウヘイ・オオタニ」と投稿。ファンも「2度のワールドシリーズ制覇、そして“犬パパ・オブ・ザ・イヤー”どっちの称号も似合いすぎる」「Dog Dad of the Year受賞おめでとうございます」「ところでどんな賞なのか気になる」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）