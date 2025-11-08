「シャッフルアイランド」かつよし＆フィーナカップル、ドラム缶風呂で密着「見ていいの？」「ラブラブで憧れ」と話題
【モデルプレス＝2025/11/08】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演したプロサッカー選手の君島克佳が11月7日、自身のInstagramを更新。恋人でフラダンサーの平瀬フィーナとドラム缶風呂ショットを公開した。
【写真】恋リア出身美男美女カップル「見てる方が照れる」お風呂でのラブラブ密着ショット
◆かつよし、恋人・フィーナとの“お風呂ショット”披露
かつよしは「グランピングってこんな楽しいと思わなかった」とコメントし、ドラム缶風呂の中で向かい合って座る2人の姿を投稿。フィーナはビキニトップ姿で、腕をかつよしの背中に回し、親しげな表情で見つめている。かつよしは迷彩柄のキャップをかぶり、笑みを浮かべており、2人の仲睦まじさが伝わってくる。
◆かつよし＆フィーナの姿に反響
この投稿には、ファンから「こんな写真見ていいの？」「仲良しすぎて見てる方が照れる」「こんなグランピングしてみたい」「ドラム缶風呂いいね」「笑顔が最高」「ラブラブで憧れ」「絵になる2人」といったコメントが寄せられている。
◆「シャッフルアイランド」
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
