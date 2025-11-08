イタリアのボローニャでブレイクし、昨夏にマンチェスター・ユナイテッド入りしたオランダ人FWジョシュア・ザークツィー。今思えば、この判断は間違いだったのかもしれない。



チーム状況が不安定だったことも影響しているが、ザークツィーは期待に応えられていない。さらに今季はマテウス・クーニャやベンヤミン・シェシュコが加わったこともあり、ここまでプレミアでは82分しかプレイできていない。



英『METRO』によると、元オランダ代表のルート・フリット氏はミランへ行ってほしかったと後悔を口にする。当初からマンU入りは失敗に終わると考えていたようだ。



