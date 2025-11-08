「iOS 26.2」のベータ版で、日本でもサードパーティ製（＝代替）のアプリストアが利用できるようになっていることが、日本から報告されています。

↑ついに日本にも代替アプリストアが来た（画像提供／ravinepz - stock.adobe.com）。

Xユーザーのしずくさんによると、iOS 26.2 Beta 1をインストールしたiPhoneにおいて、「AltStore PAL」や「Epic Games」のような代替アプリストアをインストールし、そこからアプリをダウンロードすることができるとのこと。

今回の動きについて、Epicのティム・スウィーニーCEOは「まだ確認していませんし、関連する措置も講じていません」と投稿しています。

現在アップルはヨーロッパのユーザーに対して、代替アプリストアを使ったアプリのインストールを許可しています。一方、日本では2024年6月、アップルに対してサードパーティ製のアプリストアおよび決済プロバイダーを許可することを義務付ける法案が成立しました。

2025年8月には日本の公正取引委員会が、アップルやグーグルのようなプラットフォーム事業者に対して「代替アプリストアや決済システムの利用をブロックまたは制限することを禁じる」ガイドラインを公表。このガイドラインは12月18日までに全面施行されるので、iOS 26.2では日本でも代替アプリストアが正式に使えるようになりそうです。

Source: しずく／X , Tim Sweeney／X via MacRumors

