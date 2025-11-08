「ホワイトカラー＝勝ち組」神話の崩壊が始まった…！それでも現場職を《安易に選んではいけない理由》

きつい・汚い・危険――。ブルーカラーと呼ばれる現場職の仕事は、3K職場とも呼ばれ、低収入・単純労働といった偏見を伴って語られてきた。一方で、高学歴、大手企業、ホワイトカラーと呼ばれるオフィスワーカーが「勝ち組の条件」とされていた。

しかし今、その構図が逆転しつつある。背景にあるのは、AIの急速な進化だ。2025年5月、パナソニックは1万人規模の人員削減を発表。外資系大手コンサルティングファームのアクセンチュアも、日本円にして1300億円規模のリストラを発表している。デスクワークこそが、真っ先に代替されるリスクに直面しているのだ。

実際に、X Mile株式会社が実施した「オフィス職・現場職1000人調査」によると、オフィスで働く人の約71％が「条件次第で現場職に転職してもいい」と回答している。

かつて避けられてきた現場仕事。それが今、ホワイトカラーにとって現実的な選択肢になりつつあるのだ。

前編『「《きつい・汚い・危険》のブルーカラーに転職してもいい」オフィスワーカーが抱く【リアルな危機感】』に続き、後編では、オフィス職が現場職に求める「条件」と労働実態とのギャップについて解説します。

AIに奪われない現場職の「労働時間」は

現場職に目を向ける人が増えていることが明らかになったが、あくまでも「条件次第」である点は見逃せない。その「条件」と、現場職の実態には、大きなギャップがあるからだ。

最も多く挙げられた条件は「休日や勤務時間などの働き方の条件が良くなるなら」。次いで「年収が大きく上がるなら」と続く。

厚生労働省の調査によると、建設業の年間労働時間は全産業平均より295時間も長い。1日8時間働くとして、年間で約37日分も余計に働いている計算だ。運輸業も同様で、大型トラック運転手の労働時間は全産業平均より約2割も長い。

長時間労働は、体力面の負担だけではない。仮に年収が同じでも、労働時間が長ければ、時給換算では実質的に低賃金になる。

実際に、現場職で働く人が、今の仕事への不満として最も多く上がった声は、「給与・待遇が低い」だった。「職場環境が悪い」「体力的にきつい」などの声も上がり、根本的な労働条件への不満が上位を占めている。

つまり、オフィス職が「条件次第で」と言う時に求めている待遇改善こそが、現場職では最大の課題として残されているのだ。

失われた30年が終わる前に訪れたAI時代

AI不安の度合いに違いはあれど、現場職、オフィス職の両者に共通するのは、収入への不安だ。「失われた30年」と呼ばれる長期の経済停滞の中で、日本では賃金が上がらない状況が続いてきた。

「今後のキャリアに対する不安」を尋ねたところ、オフィス職では33％、現場職では44％が年収についての不安を挙げている。

こうした中、10月に発足した高市政権は、物価高対策の柱として賃上げの実現を掲げている。特に、建設業や運輸業など人手不足が深刻な「現場系産業」での処遇改善を重点分野に位置づけ、赤字企業でも賃上げに踏み切れるよう税制優遇や補助金制度を拡充する方針だ。

「現場で働く人の給料を上げる」ことが、政治の主要課題に浮上している。

しかし、現場職では複雑な事情がある。人材不足を背景に基本給の引き上げが進んでいる一方、働き方改革による労働時間の削減で、残業代が減少。結果として、賃上げが進んでも手取り収入が増えない状況が続いている。

一方、オフィス職は、AIに仕事を奪われる可能性に直面している。給与が上がるどころか、職そのものを失うリスクすら抱えているのだ。

AIから逃げても年収は上がらない

「大卒でホワイトカラー」という勝ちパターンが揺らいでいる。

オフィス職はAIに代替されるリスクを感じ、現場職への転向を視野に入れ始めている。しかし、現場職もまた、長時間労働と低賃金という構造的課題を抱えている。

どちらを選んでも年収は上がらない──これが、AI時代の働き手が直面している現実だ。

高市政権は「現場で働く人の給料を上げる」と掲げるが、失われた30年で固まった構造が変わるにはまだ時間がかかるだろう。

あなたは、どちらを選ぶか。AIに怯えながらデスクに座り続けるか。それとも、長時間労働を覚悟で「奪われない仕事」を選ぶのか。

その選択を迫られる時代が、もう始まっている。

■調査概要

調査期間：2025年8月13日〜2025年8月22日

調査方法：インターネット調査、ウェブアンケートによる調査

調査対象：全国20代以上のビジネスパーソン1,000名

└現場職500名

└オフィス職500名

クロスワークしごと白書：https://x-work.jp/journal/driver-working_ai

