東京都渋谷区にある人気サロン「LaLarOomo渋谷公園通り店」オーナー兼美容師の堀越太輔さん（@lalaroomo_horikoshi）がインスタグラムに投稿した、とある男性の“イメチェン動画”が話題になっています。今回変身を遂げたのは、4人の子どもを育てる父親。妻からの依頼をきっかけに、堀越さんのサロンへとやってきました。

【画像】「べっ…別人すぎるっ……！！！」→これが「子どもに『キモい』と言われていた」4児のパパの“ビジュアル”ビフォーアフターです！すごい…！

変身後「感動です……！」

来店時の男性は、トップを長めにしたマッシュショートスタイルが印象的なビジュアル。前髪部分は広めのおでこが透けていて、どことなく“落ち武者感”がにじみ出ています。

男性曰く、子どもたちにちょっかいをかけるたびに「キモい」と言い返されてしまうことを気にしているとのこと。「イメチェンしてかっこよくなりたい」という男性の思いを受け、堀越さんも早速施術へ取りかかります。

まずは長めのサイド部分を刈り上げた後、トップは短くなりすぎない程度にカット。おでこの広さが気にならないよう、前髪は眉よりも上のラインでラフに切りそろえていきます。

仕上げに、ヘアアイロンで髪に少し動きをつけ、肌トーンやアイブロウをメイクで整えれば見事にイメチェン完了。疲れた印象の“落ち武者”スタイルから、俳優の成田凌さんを思わせるような爽やかビジュアルへと大変身しました。

普段はあまり短めのヘアスタイルにしないという男性ですが、今回の結果には驚いた様子。鏡を見るなり目を大きく見開いて、思わず笑顔になります。さらに「若返りました」「感動です……！」とこぼし、大満足な様子でした。

動画を見た他のユーザーからも男性の変身ぶりは好評で、投稿には5000件以上の「いいね」が。コメント欄でも「えっ、雰囲気がまったく違う！ 別人みたいですよ！」「鏡を見たときの反応から本人の喜びが伝わってくる」「家族の反応も気になる！」などの声が寄せられていました。