軽くて、強くて、使いやすい。声から生まれた、理想のクリーナー【ツインバード】の掃除機がAmazonに登場中‼
すき間も、微細なゴミも。家中を快適に掃除するハイパワー設計【ツインバード】の掃除機がAmazonに登場中‼
ツインバードの掃除機は、軽量設計のまま、吸込仕事率100ワットのハイパワー化を実現したアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
フローリング・畳・絨毯など、家中の掃除に対応する万能モデル。ハンドルとスイッチ部分には抗菌加工を施し、大人から子どもまで衛生的に使用できる。
コードが足元に絡みにくい「コード掛け」や、断線しづらい蛇腹構造のコードなど、使いやすさを追求した設計。2層フィルター構造で微細なゴミも逃さず、ダストケースとフィルターは水洗い可能で清潔に保てる。
フルフラットヘッドは水平近くまで倒せるため、テーブルやベッド下のすき間もラクに掃除可能。お客様の声をもとに生まれた、実用性と快適性を兼ね備えた自慢の一台。
