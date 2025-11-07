Image: Hadrian / Shutterstock.com

2025年のApple（アップル）は、iPhone 16eやM4チップ搭載のMacBook Air、iPhone 17シリーズ、iPhone Air、M5チップ搭載のiPad Proなど、数多くの新製品を発売してきました。

2026年もワクワクするような新製品の登場に期待したいところですが、来年も数多くの新ハードウェアを目にすることができるかもしれません。

折りたたみiPhoneやスマートディスプレイ登場？

Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、AppleはiPhoneやApple Watch、Macの後継モデルも含めて、少なくとも15の新製品を2026年に発売する計画を立てているとのこと。最大ではなく、「少なくとも」15です。

その気になる新製品と大まかな発売時期に関する予想は以下の通りです。

【2026年初頭】

・iPhone 17e

・新型iPad（A18チップ搭載モデル）

・新型iPad Air（M4チップ搭載モデル）

・新型MacBook Air（M5チップ搭載モデル）

・新型MacBook Pro（M5 Pro/M5 Maxチップ搭載モデル）

・Apple純正の新型外部ディスプレイ

【2026年3月〜4月ごろ】

・刷新版Siriのリリース

・卓上式および壁掛式対応のスマートディスプレイ

【2026年秋ごろ】

・新型Apple Watch

・新型iPhone

・折りたたみiPhone

【2026年の終わりごろ】

・新型MacBook Pro（M6 Pro/M6 Maxチップ搭載。タッチスクリーン対応で、より本体が薄いOLEDディスプレイモデル）のお披露目？

・スマートグラスをチラ見せ？

【2026年のどこか】

・スマートホーム向けセキュリティアクセサリー（例：防犯カメラ）

・新型Mac mini（M5チップ搭載モデル）

・新型Mac Studio

・新型iPad mini（OLEDディスプレイモデル）

この予想が実際どこまで的中するのかは定かではありませんが、長いことウワサされているApple初のスマートディスプレイや、Samsung（サムスン）Galaxy Z Foldシリーズのライバル機になり得る折りたたみiPhoneが、来年いよいよ登場するのか気になるところです。

それとひさびさに「One more thing…」が聞けそうなまったく新しい製品として、Apple初のスマートグラスのプレビューが行なわれるのかも注目したいですね。

チラ見せは来年、発売は再来年みたいなパターンも十分考えられますが、毎日の生活をより楽しく、便利にしてくれる製品になることを願っています。

Source: MacRumors