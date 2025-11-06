10月5日、木村拓哉と工藤静香の長女で、フルート奏者のCocomiの熱愛が「週刊文春」の取材により明らかとなった。

「Cocomiさんのお相手は、男子バレーボール日本代表で『サントリーサンバーズ大阪』所属の小川智大（ともひろ）選手。現在、真剣交際中で、交際期間は2年ほどだといいます。同誌の取材に対して小川さん側は、『（Cocomiとは）仲よくさせていただいてます』と回答しており、否定はしていません」（芸能ジャーナリスト）

その後、小川は、会員向けにブログを更新。自分のひとことが多数の影響を及ぼすことを懸念し、「何も言えない」とノーコメントとしている。

芸能界きっての著名な両親を持つCocomiと、同じく日本を背負う小川というビッグカップルの報道に、世間は驚愕。さらにXには、こんな声が寄せられていた。

《二股じゃないだろうな》

《cocomiちゃんも変な人には捕まらないと思うな、って思いたい》

心配の声があがる理由には、ここ最近、報じられた同じバレーボール選手のスキャンダルが影響しているだろうと、前出の芸能ジャーナリストは指摘する。

「10月23日、『週刊文春』はバレーボール男子日本代表・郄橋藍選手の二股交際を報じました。郄橋さんは有名ギャルインフルエンサーのuka.さんと交際していましたが、別の女性と高級ホテルで密会していたというものです」

バレーボール界で圧倒的な女性人気を誇る郄橋。しかし“二股報道”後は、270万人以上いたInstagramのフォロワーが10万人ほど激減しており、報道によるイメージダウンの影響とみられる。

「現在の日本男子バレーボール界は、郄橋選手のほか、石川祐希選手や西田有志選手などイケメンぞろい。女性人気がすさまじく、会場ではアイドルを応援するような黄色い声援が飛びかっています。しかし、郄橋選手のスキャンダルで、世間は選手の女性関係に不信感を抱いています。その結果、小川選手に対しても疑う声があがってしまったのかもしれません。少なくとも小川さんは、かなり真剣にCocomiさんと向き合っているようです」（同前）

小川が女性を裏切らないことを、誰もが願っている。