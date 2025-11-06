インフルエンザが猛威を振るい、全国の感染者数は去年の同じ時期と比べて6倍近くになっています。ノロウイルスも流行シーズンに入り、集団感染も発生しています。トイレでスマートフォンを触ることによる“スマホ食中毒”にも注意が必要です。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「インフル猛威 “スマホ食中毒”にも注意？」をテーマに解説します。



■全国のインフルエンザ患者数

山粼誠アナウンサー

「インフルエンザが猛威を振るう中、トイレなどでスマートフォンを使うことでウイルスに感染してしまうスマホ食中毒にも注意が必要となってきています」

「インフルエンザの最新の情報です。厚生労働省による暫定値では10月20日〜26日の1週間に、全国の定点医療機関から報告された感染者の数は2万4276人です。これは去年の同じ時期と比べて6倍近い数で、8月半ばから10週連続で増えていっています」

「今年は去年よりも約1か月も早く流行シーズンに入っているのが、グラフの上がり方を見ても分かります」

「そして東京・神奈川・埼玉・千葉・沖縄では大きな流行が発生する可能性を示す注意報レベルを超えました」

鈴江奈々アナウンサー

「子どもが通っている小学校でもはやっているという情報が届いています。土曜日の8日にインフルエンザのワクチン接種をようやく予約できましたが、間に合うかなというぐらいの急増ぶりで、ヒヤヒヤしますね」

桐谷美玲キャスター

「私の周りではまだそんなにインフルエンザの人はいないですが、子どもも私ももうワクチンを接種しました」

■甲府の保育施設で…ノロの集団感染

山粼アナウンサー

「早めの対応は大変重要になってきます。インフルエンザだけではなく、この時期特に注意したいのが、現在流行シーズンに入っているノロウイルスなどの感染性の胃腸炎で、各地で集団感染も発生してきています」

「山梨・甲府市の保育施設では10月28日〜11月2日に園児24人と職員5人がおう吐や下痢を訴え、3人からノロウイルスが検出されました。全員が快方に向かっていますが、市は施設内で集団感染が発生したと判断し、施設の消毒など2次感染の防止を指導しました」

■別府の料理店では加熱用カキからノロ

山粼アナウンサー

「また大分・別府市では10月25日、イタリア料理店でカキを食べた4人が、おう吐や下痢などの症状を訴えました。店で提供された加熱用のカキからはノロウイルスが検出されていて、3人からノロウイルスが検出されました。現在、全員が回復しています」

鈴江キャスター

「皆さん回復に向かっているということで良かったなと思うんですが、加熱しているものでも感染する恐れがあると思うと、より気をつけないといけませんね」

■ノロウイルスによる食中毒の特徴

山粼アナウンサー

「ノロウイルスなどの感染性胃腸炎の感染者数は、10月20日〜26日の1週間に全国の定点医療機関から報告された数で8421人です。この数が、過去5年の同じ時期の平均と比べても多くなってきていますね」

忽滑谷こころアナウンサー

「すごく寒くなってから流行するイメージはありますが、この時期から気をつけないといけないんですね」

山粼アナウンサー

「なぜこうして広がりやすいのでしょうか。ノロウイルスによる食中毒は1年を通じて発生していますが、特に冬場に流行します。11月から増え始め、12月〜翌1月が発生のピークとなってきます」

「高齢者施設や学校などで瞬く間に広がって、集団感染となりやすい点もあり、過去には患者数が500人を超えるような大規模な食中毒が発生したこともあります」

桐谷キャスター

「1回発生すると500人を超える感染者が出ることもあるということで、結構気をつけないといけないですよね」

■強い感染力…気温4℃で2か月生存

山粼アナウンサー

「それだけ広がりやすいということですが、なぜなのでしょうか。ノロウイルスは低温・乾燥に強いため、冬に感染が広がりやすいです。そして生存可能期間が非常に長く、気温20℃で1か月間、4℃で2か月間程度と考えられています」

「低温に強いというのもありますし、気温が1ケタの方がむしろ生存期間が延びるとも考えられています。対策はアルコール消毒では不十分なため、流水や石けんによる手洗いが必要となってきます」

「感染力が非常に強く、汚染された食品や感染者が触ったものなどを介して、少しでも人の体内に入ると、そこで増えて増殖してしまい、吐き気・おう吐・下痢などの症状を引き起こします」

忽滑谷アナウンサー

「防ぐのも難しく感染力も強いとなると、本当に対策が大変ですよね」

■専門家に聞く…ノロの意外な危険

山粼アナウンサー

「個人個人の対策も必要になってきますが、中にはどうしても、自分は大丈夫でもご家族が、という方がいらっしゃると思います。国際医療福祉大学の松本哲哉教授によると、特に注意していただきたいのはトイレだということです」

「トイレは自宅で誰かが感染していれば、明らかに汚染されていると松本教授は言います。そこで気をつけなければならないのが、“スマホ食中毒”。自宅や飲食店などでトイレに行った時、ついついその場でスマートフォンを触ってしまうということはありませんか？」

森アナウンサー

「私も昔やっていましたが、新型コロナウイルスの（流行）時には本当に危ないというので、トイレの中でスマートフォンを触るのをやめました。時間がかかっちゃうと、外で待っている方に迷惑がかかるというのもありました。気をつけないといけませんよね」

山粼アナウンサー

「マナーの部分もあれば、予防策としても非常に大事です。トイレに入ってスマートフォンを使うと、ウイルスがついてしまう可能性があります。しっかり消毒などをしないままそのスマートフォンを食事中に使うと、感染リスクが高まる恐れがあるといいます」

「スマートフォンの表面にノロウイルスが付着すると、2〜3日は生存する可能性があるということです。またトイレに入った時に手洗いが不十分なまま、直してから出ようと髪の毛などを触ってしまう方もいらっしゃるかもしれません」

「髪の毛にノロウイルスが付着すると、シャンプーで洗っても、ウイルスの量は減ってもゼロにはできないということです」

桐谷キャスター

「食事前には手を洗うようにしていますが、より一層気をつけないといけないですね」

山粼アナウンサー

「意識も大事ですし、予防策を徹底していく必要はあります。感染リスクを抑えるためにも、トイレではスマートフォンの使用は控え、石鹸を使った手洗いをしっかり行っていただきたいと思います」

