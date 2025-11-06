全長3.8mのマツダ新型「コンパクトカー」をJMS2025で初公開！ 内装は単眼メーターの横に「スマホ置くだけ」!? “AI”と会話する未来すぎる「ビジョン クロスコンパクト」とは

“ジャンルを超えていく”新たなコンパクトカーのデザイン

マツダは、2025年10月29日、コンセプトモデル「MAZDA VISION X-COMPACT（マツダ ビジョン クロスコンパクト）」を、同日東京ビッグサイトにて開幕した「ジャパンモビリティショー2025（JMS 2025）」で世界初公開しました。

共感型AIが搭載され、人とクルマが会話（キャッチボール）しながらドライブや新しいカーライフを楽しめるMAZDA VISION X-COMPACT。非常にシンプルなエクステリアが印象的で、お尻がきゅっと上がったようなフォルムは、次期「MAZDA2（マツダ2）」を示唆しているような印象を受けます。

「MAZDA VISION X-COUPE」に見る進化したコンパクトカーの“鼓動デザイン”とは

【画像】これがマツダの新「コンパクトカー」です！ 画像を見る（30枚以上）

しかし、マツダ2のチーフデザイナーも務めてきたデザイン本部 本部長の木元英二氏は、「MAZDA VISION X-COUPE（マツダ ビジョン クロスクーペ）」でも掲げた「魂動デザイン」の「ネオ・オーセンティック」というコンセプトを、コンパクトカーでもやってみたらどうなるのか？ というのが発想のスタート地点だった、と説明しました。

なお、「ネオ・オーセンティック」とは、引き算の美学をさらに追求し、クルマが本来持っている美しさ、カッコよさを大事にしながら、新しい時代にマッチするために再構築するというもの。

ボディサイズは全長3825mm×全幅1795mm×全高1470mm。クーペ（全長5050mm）よりも全長が短いコンパクトカーで、「ネオ・オーセンティック」を表現したところ、思ったよりも上手くいったという感覚だそうです。

次期マツダ2を考えたというよりも、今後、「ネオ・オーセンティック」というテーマでSUVなどのいろいろなモデルをデザインしていくうえで、コンパクトカーでも表現することができた、と明かしました。

MAZDA VISION X-COMPACTもMAZDA VISION X-COUPEと同様に、「X（クロス）」が付いていますが、ほかのジャンル（車形）を掛け合わせたクロスオーバーという意味ではなく、“ジャンルを超えていく”という意味が込められているそうです。

「MAZDA VISION X-COUPE」のインテリア

インテリアは、いろいろな要素を排除していき、円形のメーター以外何もないようなデザインを追求。いまや人々の相棒とも言えるスマホを置き、シームレスにつながることで、このコンセプトカーの魅力が浮き彫りになるようにしたといいます。

最近のクルマは、利便性を追求した結果、操作系や表示系などのユーザーインターフェイス複雑になりがちです。

そのような中で、“人間とクルマの関係はどうあるべきか？”という問いをMAZDA VISION X-COMPACTに反映。徹底的にシンプルにしたことでユーザーフレンドリーな内装になっています。

MAZDA VISION X-COMPACTのデザインを担当した高橋快勢氏は、一緒に過ごすことで人生の新たなページが増やしていける“親友”のような存在になれれば、きっと車で出かけてみようと思う人が増えるはず、という考えから、「楽しく運転に没入でき、車との絆を強く感じられるようなデザインを目指しました」といいます。

「出会った瞬間から車を近くに感じ、心が通い合う。そんな体験を提供したいと思っています」とプレスカンファレンスで語りました。

なお、このコンセプトモデルは、いわゆるデザインスタディであり、特定のパワートレーンを想定しているわけではないとしています。