台風25号フィリピン上陸で66人死亡・26人行方不明…避難住民43万人以上　確認に向かった軍ヘリ墜落で6人死亡　セブ島も洪水で大きな被害

トラックが横倒しの状態で濁流に押し流されていく映像が撮影されたのは、台風25号が上陸したフィリピンです。

台風の影響により、これまでに66人の死亡が確認されるなど大きな被害が出ています。

3日未明、フィリピン中部に上陸した台風25号。

ミンダナオ島では、大雨により道路が冠水しました。

別の場所では洪水により街全体が浸水。

道路上を茶色く濁った水が流れ、多くの人が建物の上に避難していました。

地元住民は「1階にいたら水が来たので、2階に移動しました。それでも水が上がってきたので、屋根に避難しました」と話します。

人気のリゾート地セブ島で撮影された映像には、街に押し寄せた濁流によって複数台の車が流されている様子が映っています。

雨に加え、激しい風も吹き荒れ、最大瞬間風速50メートルを観測。

現地では、その被害状況が徐々に明らかになってきました。

台風25号の直撃を受け大きな被害が出ているフィリピンでは、あふれた水により各地で何台もの車が流され折り重なるように停車している様子が見られました。

地元住民は「テレビ、キッチン、エアコン、窓、全部壊れました」と話していて、被害の状況がうかがえます。

フィリピン当局によると、これまでに66人が死亡。

26人が行方不明となっていて、避難住民は43万人以上に及んでいます。

また、被害状況の確認に向かおうとしていたフィリピン軍のヘリコプターが墜落し、6人が死亡したということです。