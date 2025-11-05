ドジャースの5人がトーク番組に出演へ

今世紀初のワールドシリーズ連覇を決めた後も、慌ただしい日々が続いている。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督ら5人が4日（日本時間5日）、米トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ」に出演するためにスタジオを訪問した。

ブルージェイズとのワールドシリーズは1日（同2日）の第7戦で、延長にもつれるも、山本由伸投手の力投が光って勝利したドジャース。前日3日（同4日）には地元ロサンゼルスでパレードが行われるなど、しばらくは世界一の余韻が残っている。

パレード翌日は、ロバーツ監督、タイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手、ウィル・スミス捕手、エンリケ・ヘルナンデス内野手の5人が番組に出演。球団の公式SNSもトロフィー持参でスタジオ訪問した様子を8枚の写真とともに公開した。

ようやく訪れたオフでも、ドジャースの関係者は各地で引っ張りだこに。球団公式SNSの発信には「みんなカッコよすぎます〜」「キンメルを見る唯一の時」「ムーキーはいないの？」「会社の飲み会の記念写真みたいw」「ドジャースはイケてるね」「録画するよ」「粋だね!!」「待ちきれない!」と早くも番組への期待感が高まっていた。（Full-Count編集部）