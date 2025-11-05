中学部・準々決勝、準決勝結果…東海中央ボーイズは7大会ぶり決勝進出

ボーイズリーグ秋の中日本王者を決める「メニコン・中日スポーツ杯 第20回日本少年野球中日本秋季大会」は1日、中学生の部の準々決勝、準決勝が岐阜ファミリーパーク野球場、輪之内アポロンスタジアムで実施され、岐阜中濃ボーイズ（岐阜県）と東海中央ボーイズ（愛知県中央）が決勝進出を果たした。決勝戦は12月21日、午前9時からカヤバスタジアム（岐阜県可児市）で開催される。

岐阜中濃ボーイズは準々決勝で四日市ボーイズ（三重県）と対戦。初回に幸先よく3点を先制すると、その後も小刻みに加点。一時は1点差に詰め寄られるも5-2で振り切った。浜松北ボーイズ（静岡県）と対戦した準決勝も、序盤から先制攻撃を仕掛け、3回までに5得点。準々決勝同様に一時1点差まで反撃されたものの、雨天中断を挟んだ6回に一挙6点を奪い、コールド勝ちで決勝進出を決めた。岐阜中濃は第6回大会以来の岐阜県勢の頂点を目指す。

今夏の選手権と中学硬式5団体「3rdエイジェックカップ」を制した東海中央ボーイズは、準々決勝で愛知守山ボーイズ（愛知県西）と対戦。0-2の4回一死満塁から中村快の右前タイムリーで同点に追いつくと、中盤の劣勢も追いついて延長タイブレークに。8回に福定一颯（ふくさだ・いっさ）の値千金のタイムリーなどで4点を挙げ、その裏の反撃を1失点で凌いで8-5で勝利した。

準決勝は春の王者・愛知尾州ボーイズ（愛知県西）を破って勢いに乗る鯖江ボーイズ（福井県）との対戦。序盤から東海中央が優位に進め、初回に1点を先制すると、4回には一挙4得点。6回にも2点を追加し、6回コールドゲームで第13回大会以来の決勝進出を決めた。先発の橋本祥から大屋順正、和田健吾とつなぎ、相手打線を完封した投手陣が決勝進出の立役者になった。

【準々決勝】

岐阜中濃ボーイズ 5-2 四日市ボーイズ

岡崎中央ボーイズ 1-4 浜松北ボーイズ

愛知尾州ボーイズ 2-3 鯖江ボーイズ

愛知守山ボーイズ 5-8 東海中央ボーイズ

【準決勝】

岐阜中濃ボーイズ 11-4 四日市ボーイズ

東海中央ボーイズ 7-0 鯖江ボーイズ

【決勝戦カード】

岐阜中濃ボーイズ - 東海中央ボーイズ

12月21日（日）午前9時試合開始予定

カヤバスタジアム（岐阜県可児市）（First-Pitch編集部）