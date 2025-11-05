【スーパーマン】配信記念イベントに武内駿輔とシソンヌ長谷川が登壇！
11月4日の ”いい推しの日” に『スーパーマン』のデジタル配信記念イベントが行われ、スーパーマンの日本語吹替声優の武内駿輔とアメコミ大好き芸人のシソンヌ長谷川が登壇した。
本作は、「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」「アベンジャーズ」シリーズのジェームズ・ガン監督が手掛けた、アメコミヒーローの原点として世界中で愛され続けてきた〈スーパーマン〉の完全新作。DC ユニバースの新たな幕開けとなる作品として、日本での累計興行収入は10億円超え、全世界累計興行収入においても6億ドルを突破（※8／25（月）時点 Box Office Mojo 調べ）の超〈スーパー〉大ヒットとなった。
そんな『スーパーマン』のデジタル販売中、デジタルレンタル配信開始を記念してPRイベントが開催され、アメコミ作品が大好きな長谷川忍と、本作でスーパーマンの日本語吹替声優を務めた武内駿輔が駆け付けた。
ふたりともスーパーマンのTシャツに身を包み、「シソンヌの長谷川です！ 今日は気持ちも身体もスーパーマンできました！」（長谷川）と早速ボケを交えながら挨拶。駆け付けた報道陣から控えめな笑い声があがると「今の笑いはスーパーマン級ではなかったですね…」（長谷川）と少々緊張気味の様子。続いて武内は「スーパーマンことクラーク・ケントの日本語吹替を務めました武内俊輔です！」（武内）と持ち前のバリトンボイスで挨拶。実は今回が初共演という長谷川と武内だが、MCからお互いの印象を聞かれると「やっぱり声が素敵で…キュンとしちゃいました。今日は僕も武内さんに合わせてゆっくり低音を聞かせていこうと思います！」と答える長谷川に対して武内も「長谷川さんも思ったより大きくて！ キュンとしちゃいました！」と互いの ”キュンキュン” な第一印象を伝え合い、息ぴったりの様子を見せた。
長谷川は本イベントのゲストに選ばれた理由として、アメコミ大好き芸人ということはもちろん、メディアで2025年上半期のブレイク芸人第2位に選ばれ、＜スーパー＞活躍中だからとMCより伝えられると、「こういうのって普通1位の人が出るんでしょうけど…」と笑いを誘いながらも「DC作品は大好きでフィギュアもスーパーマンも含め200〜300個は持ってます。奥さんには秘密ですけど倉庫を借りて隠してるぐらいで。…あ、今のは書かないでくださいね！」とDC愛をアピールするがあまり、うっかり秘密を暴露してしまうハプニングも。
続いて「やっぱりスーパーマンはヒーローのパイオニアですから。スーパーマンから入って、僕らの世代は一度漫画『Dr.スランプ』の「スッパマン」に行って、スーパーマンに戻ってきますから！」とまさかのスーパーマン愛遍歴を披露し会場の笑いを誘った。
とにかくアメコミ好きのふたりだが、実は武内が声優を目指すきっかけになったのがDC映画『ダークナイト』（2008）だったそう。「ヒース・レジャー演じるジョーカーに憧れて演技をやろうと思ったんです。あとは小さい頃からDCコミックスも身近にあって支えられてきたので、今回スーパーマンの声優を務められて本当に嬉しかったです。ジェームズ・ガンがこの時代に『スーパーマン』を再解釈する作品ということもあって、ここから自分らしくスーパーマン像をアレンジできるという意味ではワクワクしました！」（武内）と念願のスーパーマンの吹き替えに抜擢された当時を振り返った。
長谷川は改めて本作で印象に残ったシーンについて「いっぱいあるけど、まずは予告とかにも使われてる少女を助けるシーンですね。アクションがやっぱりカッコいい。あとはスーパーマンと恋人のロイス・レインがインタビュー形式でやりとりするシーンですかね。あのやりとりはコントみたいで笑っちゃいますよ！」とキングオブコント覇者らしい視点で映画の魅力を熱く語ってくれた。また武内もクライマックスでスーパーマンが宿敵レックス・ルーサーに語り掛けるシーンのアフレコについて触れ、「実はあのシーンは何度も撮り直しをしたんです。出だしは声を荒げながらも人間の美しさを説くというテンションのバランスが難しくて。収録して数日置いてもう一回というのを繰り返しました。」と貴重な裏側を教えてくれた。
さらに本作で一躍注目を浴びたスーパードッグ ”クリプト” 。本編でもキュートな相棒として視聴者を魅了したが、実は武内にもキュートな相棒がいるということで、その愛犬を特別に披露！ 「名前はドンちゃんという女の子です！ 態度がドンとしているので(笑) ”スーパーご飯食べてないですよ” アピールが上手というスーパーな特技があるんですよ！ こっちが思わず、あれ？ ご飯あげてなかったっけ？ と思ってしまうような絶妙なアピールをしてきます（笑）」（武内）と ”クリプト” にも見える愛らしい愛犬とのエピソードに会場もほっこり。実は11月4日は ”いい推しの日” に設定されているということで、愛犬エピソードに負けじと長谷川も「（本作の）グリーンランタンが良かったなと。80年代っぽいダサい髪型だけど、最後はちゃんと決めてくる感じ！」と推しキャラエピソードでアピールし、武内も隣で大きく頷いていた。
ここで、スーパーマン大好きな長谷川に自分がどれくらい ”スーパー” な一面を持っているのか、スーパーマン度を自己評価してみる企画を開催！ 正義感・リーダーシップ・オタク気質・誠実さ・謙虚さという、スーパーマンに欠かせない5つの要素を五角形のグラフで表現してもらうことに。
長谷川がフリップに書き込み会場に見せながら「謙虚さはMAXの5で、他は全部1です。他の項目は全部1ですよ、という意味での謙虚さ5です。」と説明してみせると、すかさず隣で聞いていた武内から「それって謙虚なんですかね…？」とツッコミが入り、「映画の内容と一緒ですね。正義なのか、悪なのか、それは表裏一体ってことですよ、みなさん！」とまさかの深すぎる回答で会場からは笑いが。
さらに長谷川といえば、芸能界でも屈指の ”スーパー” な交友関係で知られているが、「やっぱスーパーマンといえばコロコロチキチキペッパーズのナダルですよ！ 出会ってからずっとあの感じで変わらない。前に営業に一緒にいった時に乗せてもらったドライバーさんが到着までの時間を教えてくれて、そしたらその時間をストップウォッチで計ってるんですよ！ 何かがあった時にディスカッションできるように！ たぶんみんなを守るためなんですよ…！ あいつは自分の正義がずっとブレないお笑い界のスーパーマンです！」という正義とは何かちょっぴり考えさせられる身近なスーパーマンエピソードを披露し、駆けつけた報道陣からは悲鳴が上がっていた。
最後に改めて、「今の時代にもしスーパーマンがいたら、という内容になっているので、アクションがカッコいいのはもちろん、
物語も考えさせられる映画です。観終わったらぜひナダルを思い出してください！」（長谷川）、「誰にでもオススメできる内容
になってると思います。何度か観ると段々ポップコーンムービーみたいに楽しめてきて中毒性がある映画なので、ぜひご自宅で
も何度も観てほしいです！」（武内）と作品をPRしイベントを締めくくった。
