「週刊文春」が報じた、人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」（以下ミセス）のギター・若井滉斗（29）とガールズグループ「NiziU」メンバーNINA（20）との熱愛。さらに「週刊文春」の取材で、2人の関係が進展したきっかけが昨年4月に出演した対バン（合同ライブ）だったことがわかった。

「合同ライブがきっかけで若井さんにゾッコンに」

ミセスといえば、ボーカルの大森元貴（29）、キーボードの藤澤涼架（32）、そしてギターの若井の3人組バンドで「令和の国民的バンド」と呼ばれるほどの人気を博している。バンドで史上初の2年連続「日本レコード大賞」大賞受賞、国内ストリーミング総再生100億回達成など“史上初”の記録を挙げればキリがない。



Mrs. GREEN APPLE。一番右が若井（公式HPより）

ミセスのボーカル・大森とNiziUは人気YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で共演、楽曲提供もしていた。昨年4月には合同ライブを開催するなどグループ同士での関わりも深い。ただ、この合同ライブは、ファンの間で物議を醸していたという。

「ミセスは、アーティストというよりもアイドル色が強い。いわゆるメンバーに真剣に恋をしているリアコ勢が多くいるのも事実。女性アイドルとのコラボに嫌悪感を示すファンも一部いるというわけです。NiziUとの合同ライブに否定的なミセスファンも多く、あのメンバーとこのメンバーが付き合っているなんて根も葉もない噂もネット上で散見された」（スポーツ紙記者）

ところが、まさに、この合同ライブを経て2人は、仲を深めていったという。

「合同ライブがきっかけでNINAさんが若井さんにゾッコンになった。2人は、そこから距離を縮めて、NINAさんは、何度も若井さんの自宅を訪れ、お泊りしています」（若井の知人）

ただ、若井のモテぶりは業界内でも有名な話だ。その一例として、今年3月に、写真週刊誌「FRIDAY」がグラビアアイドルの未梨一花とのお泊りデートを報じている。一体、その後の2人の関係はどうなったのか――。

