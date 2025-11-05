大谷か、シュワーバ―か、ソトか…注目されるMVP選考

メジャーリーグのリーグ最優秀選手（MVP）の最終候補が3日（日本時間4日）に発表された。ナ・リーグでは投打二刀流を復活させた大谷翔平投手（ドジャース）、本塁打と打点の2冠に輝いたカイル・シュワーバ―外野手（フィリーズ）、40本塁打＆30盗塁を達成したフアン・ソト外野手（メッツ）が選ばれた。しかし、日米のファンの間では“不公平”であるとの意見が相次いでいる。

全米野球記者協会が選び、受賞者は13日（日本時間14日）に発表される。大谷は打率.282、55本塁打102打点、20盗塁、OPS1.014をマーク。シュワーバーは打率.240ながらも56本塁打132打点とで2冠に輝き、OPS.928を記録し、史上最高額の15年総額7億6500万ドル（約1175億円）を結んだソトは、打率.263、43本塁打105打点、OPS.921を記録し、リーグ最多の38盗塁を残した。

ただ、この中で大谷だけが投手として1勝1敗、防御率2.87、62奪三振という成績が加わる。さらに米データサイトの「ファングラフス」のWARでは投手分を除いたDHのみの成績でも大谷が7.5で、シュワーバ―の4.9、ソトの5.8を大きく上回る。これに投手のWARが加わると大谷は9.4となる。

このためSNSでは「答えは明らかだオオタニだ」「オオタニがいつものオオタニらしいことをやってる」「なぜファイナリストをわざわざ発表するの？ MVPのトロフィーをオオタニの家に送ればいいだけじゃない」「もう大谷賞をつくって別扱いにしないと」「ナ・リーグは大谷さんの満票か否かだけですね」「シュワーバー50盗塁してたら満票大谷は免れたかも」「若干1名投手成績混じっててさすがに笑うて」「何で守備してるソトよりWAR高いんだよww」「OPS、WARでぶっちぎっててそこに添えられる1勝1敗w」などの意見が殺到。もはや“大谷一択”ではないかという見方が多数を占めている。（Full-Count編集部）