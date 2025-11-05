¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢±¦Éª¼ê½Ñ¤ÇÍèµ¨Á´µÙ¡¡Éüµ¢¤Ï2027Ç¯¤Ë¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬±¦Éª¤ÎÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¤Î½¤Éü¼ê½Ñ¤ò10·î29Æü¤Ë¼õ¤±¡¢Ìµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Éüµ¢¤Ï2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¼ê½Ñ¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç¥¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼°å»Õ¤¬¼¹Åá¤·¡¢¶þ¶Úç§¤Î½¤Éü¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë²óÉü´ü´Ö¤¬12¡Á15¤«·î¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´µÙ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀè½µ¿åÍËÆü¤ËDr.Meister¤«¤éÉª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£±Ñ¸ì¤Ç¤âÆ±¤¸¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£
¡¡39ºÐ¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï7·î30Æü¡ÊÆ±31Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥á¥Ã¥ÄÀï¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢ÆüÊÆÄÌ»»204¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆüÊÆÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤Ç¤Ï¹õÅÄÇî¼ù¤òÈ´¤¤¤ÆÆüËÜ¿ÍÎòÂå1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï15»î¹çÅÐÈÄ¤Ç5¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.38¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï10·î2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Î¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç1²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯2·î¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È6Ç¯Áí³Û1²¯800Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ142²¯300Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤·¤¿¡£42ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë2028Ç¯¤¬·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë