だんだんと寒い日が増えてくると、いよいよニットの出番！ プチプラブランドに詳しいアラフォーのmakiさんがおすすめするのは、「coca」のニット。1960円から買えて、デザインがかわいいおすすめニット3選と、その着こなしコーデを紹介してくれました。

とにかく使いやすい「ブラッシュドブークレカーディガン」

まずは、ふわっとした生地の「ブラッシュドブークレカーディガン」。クルーネックなので、羽織りとしても、ボタンを全部閉めてニット風にしても着られます。

【写真】高見えするcocaのニット

カラーバリエーションはアイボリー、ブラウン、チャコール、ブルーの4色展開で、価格は2990円でした。

後ろもシンプルなデザインで合わせやすいです。

紹介しているブルーは、単色ではなくいろんな色が入っている生地なので高見えしますね。

171cmの筆者はブルーのLサイズを着用。ややゆったりとしたサイズ感だったので、試着して選ぶのがおすすめです。

まずはブラックのデニムと合わせてカジュアルにまとめてみました。主役級にかわいいカーディガンなので、シンプルなボトムスと合わせるだけでもサマになります。

次はブラウンのべロアスカートと合わせてお出かけコーデに。ブラウンとブルーの組み合わせは今年のトレンドカラーなので、おしゃれに見えるおすすめの組み合わせです。

ロゴが映えてかわいい「アソートロゴニットトップス」

次は「アソートロゴニットトップス」という大きめのロゴがかわいいニット。こちらもふんわりした暖かい生地で秋冬にピッタリです。

カラーバリエーションはライトベージュ、ブラウン、ネイビー、ライトグレーの4色展開で、価格は2490円でした。

後ろはシンプルなデザインで合わせやすい。袖がたっぷりふくらんでいるのもかわいいです。

しかも、ロゴスウェットよりもきれいめな雰囲気で着られるので、アラフォーにもおすすめ。

171cmの筆者はブラウンのLサイズを着用しています。ややゆるっとしたシルエットなので、試着をしてサイズを決める方がいいと思います。

まずは先ほどと同じブラックのデニムと合わせてカジュアルコーデにしてみました。腰にチェックシャツを巻くとより今っぽい雰囲気に。

次は同じブラウンのベロアスカートと合わせてみました。ワントーンコーデでも素材が違うとのっぺりとした印象にならずにまとまり、おしゃれに見えますよ。

1690円で買える「袖金ボタンニットトップス」

最後は「袖金ボタンニットトップス」というシンプルなニット。袖の金ボタンがワンポイトになる、上品なニットです。

カラーバリエーションはアイボリー、グレー、ブラック、ネイビーの4色展開で、価格はなんど1690円のプチプラ価格でした。

後ろもシンプルなデザインで、上に重ねたりもしやすい程よい厚みのニットです。

袖には金ボタンが4個ついていて、さりげなくポイントに。

171cmの筆者はアイボリーのLサイズを着用しています。

まずはブラックのデニムとジレを合わせてきれいめカジュアルなコーデにしてみました。コンパクトなシルエットのニットなので、ジレやジャケットのインナーにも使いやすいです。

最後にブラウンのベロアスカートと合わせ、もこもこのビスチェをプラスしました。あまり起毛感のないニット素材なので、春先にも使えそうなニットです。

プチプラだけど、デザイン性の高い「coca」のニット3選！ ぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください