SB19『THE FIRST TAKE』に4回目の登場！「ファンのみんな、そして『TFT』の視聴者のみんな、本当にありがとう」

SB19が『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』第607回に登場。最新EP『Simula at Wakas』収録曲「Time」をスペシャルパフォーマンス。

■『THE FIRST TAKE』のように“人生も一回きり”

SB19は、世界最大級のアリーナであるフィリピン・アリーナでの公演を7時間で完売、さらに、アジア、北米など世界各国の会場も次々とソールドアウトさせているフィリピン発のボーイズグループ。

SB19は、2025年9月に単独公演をソールドアウトさせ、フィリピンだけでなく日本国内でも着実にファンダムを拡大。10月20日には『THE FIRST TAKE』に再登場し、前述の最新EPよりアイコニックな代表曲「DAM」を披露して大きな話題を呼んだ。

今回はSB19にとって4回目の『THE FIRST TAKE』出演。「Time」は、エネルギッシュな「DAM」とは対照的に、エモーショナルでメッセージ性に溢れる楽曲。『THE FIRST TAKE』のように“人生も一回きり、だからこそ後悔のないように生きてほしい”という想いが込められたパフォーマンスは、ぜひ歌詞にも注目して楽しみたい。

■SB19 コメント

